"¡Nunca había visto algo así!" - La salida de Lamine Yamal de la selección española provoca una reacción confusa del entrenador Luis de la Fuente mientras el Barcelona sorprende a la Federación Española de Fútbol

El último episodio seguramente reavivará la disputa entre la RFEF y el Barcelona. En una entrevista con RNE Deportes el martes, De la Fuente expresó sus pensamientos sobre la retirada de Yamal de la selección española. “Hay procedimientos que ocurren fuera del control de la Federación", dijo. "Eso es lo que pasa, tenemos que aceptarlo. Nunca he experimentado una situación como esta antes. No creo que sea muy normal. Nos ha sorprendido a todos. No tienes noticias, no sabes ningún detalle, y además, es un problema de salud, así que te quedas sorprendido.”

La semana pasada, el seleccionador español tomó una postura firme sobre su decisión de convocar a Yamal, pareciendo criticar al entrenador del Barcelona, Hansi Flick. La pareja ha estado enfrascada en una guerra de palabras desde septiembre, cuando Flick acusó a De la Fuente y a la RFEF de “no cuidar” de Yamal y otros jugadores después de que el adolescente sufriera un golpe mientras estaba en deberes internacionales.

"Creo que la respuesta es obvia. Vi su último partido, y creo que está en perfectas condiciones", declaró De la Fuente en una conferencia de prensa. "Su entrenador dijo que estaba listo para jugar. Está volviendo a ser el jugador que siempre ha sido, y lo celebramos. Se quedará con nosotros mientras lo consideremos apropiado.

"Viendo el partido el otro día, Lamine está en condiciones de jugar. Tenemos dos partidos muy importantes y necesitamos alinear a nuestros mejores jugadores. Tenemos dos partidos muy importantes para calificar para el Mundial, las apuestas son enormes y queremos a los mejores jugadores con nosotros."

