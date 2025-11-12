'No tengo un Plan B' - Andreas Christensen busca renovar con el Barcelona pese a no conocer si habrá oferta de extensión

Hablando con Tipsbladet, Christensen reconoció que el Barcelona aún no se había puesto en contacto con él respecto a una extensión de contrato. Al ser preguntado si eso le molestaba, respondió: "No, realmente no. No lo creo. Pienso que estamos en una buena situación y, en realidad, no hay nada que pueda cambiar lo que hago en mi vida cotidiana. Por supuesto, uno quiere tenerlo resuelto y saber qué está pasando, pero no es algo que altere nuestro estado de ánimo durante los días, ni algo de lo que hablemos constantemente."

Agregó: "Por supuesto que tenemos deseos, todos los tenemos, pero no es algo en lo que piense a diario. Trato de hacer lo que puedo en el campo, y espero que eso sea suficiente para que me quede allí."

Christensen también indicó que su agente seguirá involucrado en las decisiones futuras: "Si hay algo que necesita hacerse, él, por supuesto, lo hará. Me gustaría saber qué está pasando, pero prefiero enfocarme en lo que puedo hacer, que es rendir en el campo."

Al preguntarle si sabía qué decisión tomaría el Barça, afirmó: "Oh, no, no tengo ni idea. Aún no. Simplemente elijo concentrarme en ser parte del equipo y jugar tanto como pueda. Espero que así sea como termine, pero tendré que tomarlo como venga, ahora mismo."

Sobre la posibilidad de explorar otras ligas como agente libre el próximo verano, Christensen fue contundente: "En absoluto. Sin plan B."