'No puede controlarlo' – Deco revela novedades sobre el futuro de Hansi Flick en el Barcelona
El futuro de Flick en el aire tras inicio irregular de Barcelona
El inicio irregular de Barcelona en la temporada reavivó el debate sobre el futuro de Hansi Flick en el Camp Nou, pese a que el alemán firmó una extensión en mayo que lo mantiene en el club hasta el verano de 2027. Tras un primer año histórico con un triplete doméstico, la segunda temporada de Flick comenzó con actuaciones mediocres y derrotas que rápidamente cambiaron la percepción pública y generaron dudas sobre su capacidad para sostener el éxito. En medio de estas críticas, Deco intervino públicamente para minimizar la narrativa de crisis, asegurando que el club sigue respaldando al técnico y que no se han discutido planes de salida anticipada.
La especulación aumentó tras un momento tenso entre Flick y Raphinha después del partido contra Alavés, interpretado por algunos como un conflicto interno. Flick desmintió cualquier enfrentamiento, aclarando que las tensiones en la banda reflejaban la presión competitiva, no un problema mayor. Con la recuperación de jugadores clave y la mejora en los resultados a finales de noviembre y principios de diciembre, las dudas sobre el futuro de Flick se suavizaron, aunque las declaraciones de Deco volvieron a poner el tema en discusión.
El director deportivo destacó que las fluctuaciones en la opinión pública son parte del trabajo en un club bajo constante escrutinio, donde incluso pequeños tropiezos pueden generar titulares y debate sobre la gestión táctica y la profundidad del equipo.
Deco resta importancia a las dudas sobre el futuro de Flick en el Barcelona
Flick ya había respondido a las especulaciones sobre su futuro al inicio de la temporada con una reafirmación apasionada de su compromiso con el Barcelona: “Realmente amo este club. Amo Barcelona. Amo a la gente aquí, es increíble. Siempre doy lo mejor de mí para este club y eso es lo que quiero. Vivo por el club.” Sus palabras se dieron en un momento de críticas intensas y demostraron su determinación por mantener el enfoque pese a las dudas sobre su rendimiento.
Deco respaldó ese sentimiento al destacar la inversión emocional de Flick: “Siempre ha dicho que está muy feliz aquí. Pero sabemos que el Barcelona es un club exigente. Todo se convierte en noticia. Es una persona muy emocional y, a veces, no puede controlarlo todo.”
¿Qué sembró dudas sobre los planes agresivos de Flick en el Barcelona?
La incertidumbre sobre Flick surge principalmente de las actuaciones irregulares del Barcelona ante rivales de élite y sus dificultades en la fase de grupos de la Champions League, donde derrotas contundentes contra equipos como el Chelsea generaron preocupaciones sobre vulnerabilidades tácticas. Sin embargo, en LaLiga, el equipo lidera la tabla, con el ataque más potente de la división y victorias clave frente al Atlético de Madrid, Real Betis y Alavés. Estas señales mixtas hacen difícil determinar si el Barça está en pleno resurgimiento o simplemente se beneficia de un calendario favorable.
La identidad táctica de Flick —línea defensiva alta y agresiva combinada con transiciones rápidas— ha producido un fútbol ofensivo emocionante, pero ha dejado al equipo expuesto en partidos de alta tensión. Las lesiones de mediocampistas clave como Pedri y Frenkie de Jong complicaron aún más la situación, obligando a soluciones improvisadas y estructuras más arriesgadas. Su regreso gradual ha estabilizado al equipo, acercándolo al nivel que logró dominar la liga la temporada pasada.
La directiva considera que los problemas iniciales fueron más circunstanciales que estructurales, derivados de lesiones, bajones de forma y adaptación al estilo intenso de Flick. Con el equipo recuperando su forma y el entrenador ajustando alineaciones con flexibilidad, el optimismo en el club ha aumentado notablemente.
El éxito seguirá siendo clave para asegurar la continuidad de Flick la próxima temporada
El Barcelona busca mantener el liderato en La Liga mientras encara los últimos partidos de la fase de grupos de la Champions League, donde el rendimiento de Flick será evaluado. Con el regreso de jugadores clave, el entrenador tendrá un equipo más completo para implementar su estilo. La directiva, respaldada por las palabras de Deco, reafirma su confianza en Flick como pieza central del proyecto a largo plazo hasta 2026-27.
