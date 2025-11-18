'No hay margen de error' - Carlo Ancelotti advierte a Neymar sobre su puesto en el Mundial 2026

Neymar ha enfrentado más problemas físicos, lo que ha impedido que el centrocampista de 33 años convenza a Ancelotti y asegure una convocatoria internacional. Fue nuevamente ignorado cuando Brasil anunció su equipo para el amistoso contra Túnez en Lille, Francia.

No sorprende que Ancelotti siga siendo cuestionado sobre si incluir al icónico número 10 en sus planes. Al ser consultado por los periodistas sobre el tema, dijo: “Pensé que Neymar era solo un tema en Brasil, pero veo que es un tema global. Afortunadamente, se recuperó de su lesión. Ahora tiene seis meses para jugar. El Campeonato Brasileño se detiene el 7 de diciembre, luego puede tomar unas vacaciones, pero después tendrá nuevamente la oportunidad de mostrar su calidad y su estado físico.”

El técnico italiano añadió que Neymar sigue en sus planes para la Copa del Mundo, pero enfatizó que no tomará riesgos al conformar el equipo que competirá por la gloria en Estados Unidos, Canadá y México. “Neymar está en la lista de jugadores que podrían estar en el Mundial. Ahora tiene seis meses para formar la lista final. Solo tenemos que observarlo a él y a otros jugadores para no cometer errores en la lista definitiva.”