'No entiendo todo el alboroto sobre Lamine Yamal' - Jorge Mendes le dice al adolescente del Barcelona que aprenda de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con 'todos observando' su meteórico ascenso
Mendes defiende a Yamal
Mendes ha abordado públicamente la intensa especulación y el "ruido" en torno a Yamal, tras semanas de discusiones sobre la condición física y conducta del joven de 18 años. Mendes, que representa a cinco jugadores en el Barcelona, incluyendo a Yamal, Alejandro Balde y Ansu Fati, rompió su silencio para defender al adolescente de la creciente presión. Los comentarios del agente llegan tras la actuación deslumbrante de Yamal en la Liga de Campeones, pero también en un contexto de preocupaciones persistentes sobre una pubalgia crónica.
Mendes aborda el 'ruido' y las preocupaciones continuas sobre la pubalgia
Hablando directamente sobre el reciente debate en torno a Yamal, Mendes buscó normalizar la situación y pidió que se apoye al jugador, no que se le examine con lupa.
“No entiendo todo el ruido alrededor de Lamine Yamal. Todos hemos tenido 18 y hemos sido jóvenes," dijo Mendes a Mundo Deportivo. "Como dijo el presidente [Joan] Laporta, lo que tenemos que hacer es apoyarlo y ayudarlo tanto como sea posible porque es un gran activo para el club."
El agente portugués, cuya agencia Gestifute gestiona a Yamal, reconoció la carga única sobre el joven delantero, quien ahora lleva la camiseta número 10 del Barcelona, que una vez usaron jugadores como Lionel Messi y Diego Maradona.
"Lamine es el jugador del que todos están hablando en todo el mundo; hay un consenso de que es un gran jugador tanto para el presente como para el futuro," continuó Mendes. "Tener a todos observándote también es una gran responsabilidad y mucha presión. Lo está manejando muy bien, y tenemos que seguir ayudándolo, y una manera de hacerlo es concentrarse exclusivamente en su trabajo.”
Mendes también confirmó los informes sobre un problema físico, pero insistió en que está siendo manejado correctamente por el jugador y el club.
“Lamine sabe perfectamente lo que tiene que hacer tanto dentro como fuera del campo, y eso es lo que está haciendo: concentrarse en trabajar tranquilamente y no hablar mucho," añadió. "Tiene algunos problemas físicos que está abordando con el club para resolverlos de la mejor manera posible mientras juega, y eso es lo más importante, que se recupere bien y pueda contribuir lo máximo posible al equipo."
Yamal responde a las 'mentiras' tras su hazaña en Brujas
Los comentarios de Mendes sobre dejar que el fútbol hable fueron enfáticamente subrayados por la actuación de Yamal a mitad de semana. El agente señaló: "Lo mejor que hace Lamine es dejar que su juego en el campo hable; lo hace como nadie más, como vimos en el partido contra el Brujas."
En ese caótico empate 3-3 en la Liga de Campeones contra el Club Brugge el miércoles, Yamal fue el jugador destacado del Barcelona. Arrastró a su equipo de vuelta al partido tres veces, marcando un sensacional gol en solitario y creando el tercero, que resultó en un gol en propia puerta de Christos Tzolis.
Después del partido, Yamal mismo confrontó los rumores recientes sobre su condición física. El delantero se perdió siete partidos para el club y el país a principios de esta temporada debido al problema de pubalgia.
"Estoy bien," dijo Yamal a los periodistas. "Trato de no leer cosas. Se ha dicho mucho sobre mi lesión y que estaba triste. Todo eran mentiras. Quería trabajar duro para volver a este nivel, que es cuando me siento mejor y me divierto más."
Flick confirma que la lesión todavía está siendo 'manejada'
A pesar de la declaración de Yamal y las palabras de apoyo de su agente, Flick ofreció una evaluación más cautelosa. El entrenador alemán confirmó que la pubalgia, una lesión en la ingle notoriamente difícil, sigue siendo una preocupación diaria.
"Estoy contento de que Lamine esté de vuelta a este nivel, pero como dije también, no sabemos qué pasará mañana; no sabemos qué pasará el próximo domingo", dijo Flick en su conferencia de prensa posterior al juego en Bélgica.
"Lo importante es que él maneje la situación que tiene ahora porque no es fácil. Tiene que centrarse en lo que tiene que hacer, cómo debe entrenar y también en el tratamiento. Si lo gestiona de la manera correcta, con suerte desaparecerá, pero no es fácil decir cuándo con la situación."
Mendes: Messi y Ronaldo son los modelos a seguir
El agente también abordó las inevitables comparaciones con el antiguo ícono del Barcelona, Lionel Messi. Mendes insistió en que Yamal debe crear su propio legado, pero debería mirar a Messi y Cristiano Ronaldo como ejemplos de profesionalismo.
“Lamine es único, no debes compararlo con nadie, como él siempre dice. Tiene que forjar su propio camino, y lo está haciendo muy bien," declaró Mendes. "Pero es obvio que hay jugadores como Leo Messi y Cristiano Ronaldo que son modelos a seguir para todos por la manera profesional en que han gestionado sus carreras... Otro gran ejemplo para los jóvenes jugadores fue [Andrés] Iniesta."
Yamal repitió este sentimiento él mismo después de su gol al estilo de Messi a mitad de semana, diciéndole a los periodistas: "No puedo compararme con Messi. Él ha marcado miles de goles así. Tengo que hacer mi propio camino y espero marcar muchos más goles como ese."
Mendes concluyó con una predicción audaz para el futuro de su cliente, reforzando la confianza a largo plazo del club.
"Lamine Yamal tiene que seguir creciendo para convertirse en el mejor jugador de las próximas dos décadas, no solo el mejor durante cuatro o cinco años," dijo Mendes. "Está en un gran club como el Barcelona, que es el mejor lugar para lograr sus metas.”
¿Qué sigue? El desafío de La Liga y el intenso foco de atención
Barcelona se encuentra ahora en el puesto 11 en la clasificación de la Liga de Campeones, con siete puntos de sus primeros cuatro partidos.
A nivel nacional, el desafío inmediato está claro. Actualmente, Barcelona es segundo en La Liga, a cinco puntos del líder Real Madrid. Su próximo partido es un viaje crucial para enfrentar al Celta de Vigo el domingo, mientras buscan mantener el ritmo en la cima de la tabla.
Para Yamal, es poco probable que el "ruido" se apague. El adolescente fue abucheado por los seguidores locales en Brujas, al igual que lo fue por los aficionados del Real Madrid en el Santiago Bernabeu hace dos semanas. Sin embargo, el jugador permanece impasible ante las recepciones hostiles.
"No creo que sea coincidencia que me silben a mí y a nadie más", dijo Yamal. "Si me están silbando, es porque estoy haciendo bien mi trabajo en el campo. No me preocupa eso."