'No entiendo todo el alboroto sobre Lamine Yamal' - Jorge Mendes le dice al adolescente del Barcelona que aprenda de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con 'todos observando' su meteórico ascenso

Hablando directamente sobre el reciente debate en torno a Yamal, Mendes buscó normalizar la situación y pidió que se apoye al jugador, no que se le examine con lupa.

“No entiendo todo el ruido alrededor de Lamine Yamal. Todos hemos tenido 18 y hemos sido jóvenes," dijo Mendes a Mundo Deportivo. "Como dijo el presidente [Joan] Laporta, lo que tenemos que hacer es apoyarlo y ayudarlo tanto como sea posible porque es un gran activo para el club."

El agente portugués, cuya agencia Gestifute gestiona a Yamal, reconoció la carga única sobre el joven delantero, quien ahora lleva la camiseta número 10 del Barcelona, que una vez usaron jugadores como Lionel Messi y Diego Maradona.

"Lamine es el jugador del que todos están hablando en todo el mundo; hay un consenso de que es un gran jugador tanto para el presente como para el futuro," continuó Mendes. "Tener a todos observándote también es una gran responsabilidad y mucha presión. Lo está manejando muy bien, y tenemos que seguir ayudándolo, y una manera de hacerlo es concentrarse exclusivamente en su trabajo.”

Mendes también confirmó los informes sobre un problema físico, pero insistió en que está siendo manejado correctamente por el jugador y el club.

“Lamine sabe perfectamente lo que tiene que hacer tanto dentro como fuera del campo, y eso es lo que está haciendo: concentrarse en trabajar tranquilamente y no hablar mucho," añadió. "Tiene algunos problemas físicos que está abordando con el club para resolverlos de la mejor manera posible mientras juega, y eso es lo más importante, que se recupere bien y pueda contribuir lo máximo posible al equipo."