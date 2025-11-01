+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Nico Paz Napoli Como GFXGOAL
Claudio D'Amato y Nicolás De Marco

Nico Paz vuelve al Maradona para el Napoli-Como: hace un año, allí comenzó todo para el crack argentino

El 4 de octubre de 2024 Nico Paz hizo entender a la Serie A que estábamos ante un potencial fuera de serie: el argentino vuelve al estadio que fue de Maradona, con el 10 en la espalda, en la semana del cumpleaños de Diego.

Llámenlas coincidencias, señales del destino. Es lo bello del fútbol.

Entretejidos, encajes, escenas románticas: Nico Paz, que vuelve al templo de Diego Maradona, puede ciertamente ser considerado entre estos, porque en 13 meses ha pasado mucha agua bajo el puente.

Pura, límpida y cristalina como el talento del argentino en el que el Como ha apostado, siendo recompensado a lo grande. Nico en el Maradona enciende, intriga, cautiva: contra el Nápoles, hace un año, se entendió que estábamos ante un crack. Los hechos, a lo largo del tiempo, lo han demostrado.

  • NAPOLI-COMO 2024/2025

    El número de camiseta era el 79 y a los ojos de los aficionados al fútbol de Italia, el argentino resultaba un fantasista por descubrir. Nada más, también porque los excelentes comentarios proporcionados por el ascenso en el Real Madrid debían verificarse en el largo plazo.

    Entonces, ¿qué prueba más exigente que la del estadio del Diez? Nico Paz el 4 de octubre de 2024 no dejó escapar la oportunidad, desplegando todo su fútbol.

    Un primer tiempo majestuoso, algo para frotarse los ojos y cautivar las miradas del pueblo napolitano, empeñado en llevar a Lukaku y compañía hacia el éxito y encontrándose deslumbrado por la joya albiceleste.

    Ideas, destellos, el poste a la derecha de Meret bajo la Curva B que todavía tiembla: Nico en el Maradona impresionó, guiando a su equipo al empate en respuesta al gol de McTominay. El 1-1 fue de Strefezza, pero a quien captaron las aten­ciones fueron los destellos del 79 convertido en 10.

    Y paciencia, para el Como, si terminó 3-1: lo ofrecido por la estrella con el zurdo mágico, permanece hasta ahora.

  • FABREGAS: "NICO ES ESPECIAL"

    "Nico Paz es un jugador especial, por eso lo traje al Como - declaró Fabregas en conferencia después del partido - Vi algo en él, está preparado físicamente. Mi plan era darle 2-3 meses de tiempo para luego ponerlo de titular. Marca la diferencia, es realmente importante y es constante".

  • AL MARADONA CON LA 10

    Los números y el rendimiento de la pasada temporada (6 goles y 9 asistencias) le han permitido convertirse en el faro del proyecto, llevándose la figura de diamante a la orilla del Lago. Nico Paz con la 10 en la casa que fue de Diego: dígannos si esto no es romanticismo.

  • A CASA DE MARADONA… EN LA SEMANA DEL CUMPLEAÑOS DE MARADONA

    ¿Queremos bordarlo? Bien. El 30 de octubre Maradona habría cumplido 65 años, el 1 de noviembre Nico juega como titular Napoli-Como en su templo. El destino que se mezcla con la actualidad, magia y balón en simbiosis, un remake para vivir con los reflectores encima. Semana más especial, para desafiar a los napolitanos, el argentino no podría haberla regalado.

  • Nico Paz Real Madrid NapoliGetty Images

    ¿EL PRIMER GOL EN CHAMPIONS? CONTRA EL NÁPOLES

    La conexión de Nico Paz con el Napoli, sin ánimo de ofender a la afición napolitana, es otro de los factores que le están permitiendo brillar: el 29 de noviembre de 2023, el número 10 del Napoli marcó su primer gol en la Champions League contra la Azzurri, entonces dirigida por Walter Mazzarri en la desastrosa temporada posterior al Scudetto de Spalletti. Real Madrid-Napoli 4-2: el tercer gol fue del argentino nacido en España. Al marcar con 19 años y 82 días, se convirtió en el tercer goleador más joven en la historia de los merengues en la Champions League, por detrás de Raúl (18 años y 113 días) y Rodrygo (18 años y 301 días), además del segundo goleador argentino más joven del torneo. ¿Por detrás de quién? De Leo Messi (18 años y 131 días).

  • PUERTA CORREDIZA EN EL TEMPLO DE DIEGO

    El Napoli-Como del año pasado funcionó como un punto de inflexión entre lo crudo y lo maduro, certificando cómo los 3 goles anteriores marcados entre Atalanta y Verona no representaron episodios aislados. La puerta corrediza se consumió en la casa de Diego, donde Nico 13 meses después vuelve a aparecer dotado de un aura diferente. Especial, como el hilo que lo une al Diez.

