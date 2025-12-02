¿El regreso de Neymar a Europa? Se discute un sensacional fichaje invernal mientras la estrella de Santos se acerca a la agencia libre

Neymar, máximo goleador histórico de la selección brasileña, actualmente juega con dolor en Santos, desoyendo las indicaciones médicas, mientras lucha por alejar a su club de infancia del riesgo de descenso.

Regresó a Brasil en enero tras rescindir su contrato con el Al-Hilal de la Saudi Pro League, enfrentando un largo proceso de recuperación por una lesión en el ligamento de la rodilla. Esta temporada ha pasado más tiempo en tratamiento que sobre el campo.

Con su contrato acercándose a la agencia libre a principios de 2026, Neymar podría buscar un nuevo destino, con rumores que lo vinculan desde Inglaterra hasta la MLS. Entre los posibles interesados, el Manchester United ha sido mencionado como opción.