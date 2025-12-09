+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Neymar brilla en Santos y un adiós en el Mundial 2026 sería demasiado para la leyenda brasileña

La segunda etapa de Neymar en Santos ha estado marcada por lesiones y bajos rendimientos mientras busca volver a la selección de Brasil.

A los 33 años, está claro que los mejores años de Neymar han quedado atrás. Tampoco se sabe dónde jugará en 2026, ya que el Santos aún no le ha ofrecido una extensión de contrato. Pero si este fuera su adiós al club, lo hizo con estilo. El Santos logró evitar el descenso directo gracias a tres victorias consecutivas al final de la temporada, y la contribución de Neymar fue crucial, jugando a pesar del dolor para salvar a su club de infancia cuando más lo necesitaba.

"Creo que un siete es una buena calificación", dijo Neymar a los periodistas tras la victoria final contra Cruzeiro, cuando le pidieron que evaluara su año del 1 al 10. "En el campo, todos saben que puedo cuidarme de alguna manera, pero las cosas no salen como queremos por muchas razones. Ahora necesito reiniciar mi mente, olvidar el fútbol por unos 10 días. Necesito un reseteo completo."

El exjugador del Barcelona y del PSG agregó: "Después, el enfoque total será en la última misión: la Copa del Mundo. Ese es nuestro objetivo. Dios quiera que todo salga bien. Siempre estoy listo, pero no depende solo de mí."

La narrativa sobre Neymar suele centrarse en que nunca alcanzó su máximo potencial, y es innegable dado todo el tiempo que ha pasado en la sala de tratamiento. Sin embargo, merece respeto como una auténtica leyenda del fútbol moderno. Sus heroicas actuaciones en Vila Belmiro deberían ayudar a cambiar la percepción pública, aunque no deberían alimentar la idea de un romántico canto del cisne en el Mundial 2026.

Un Neymar apenas en forma puede haber sido vital para el Santos, pero solo sería una carga para Carlo Ancelotti, quien no puede permitirse sentimentalismos al formar la selección brasileña para las finales.

  • Santos v Botafogo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Emociones y expulsión marcan el camino hacia la renovación de contrato

    Los últimos años de Neymar en el PSG y su etapa en Arabia Saudita con Al-Hilal quedaron completamente marcados por las lesiones. Tras 18 meses, Al-Hilal rescindió su contrato, y el delantero regresó al Santos con un acuerdo inicial de seis meses en lo que se vendía como un regreso glorioso a casa. La realidad, sin embargo, era que no tenía otras opciones.

    Santos pronto descubrió que mantener a Neymar en el campo durante períodos significativos sería todo un desafío. Se perdió siete de los primeros nueve partidos de la liga 2025 por un problema en el muslo. Su centésima aparición en Vila Belmiro, frente al Atlético Mineiro, duró apenas 34 minutos: tuvo que ser retirado en lágrimas en un carrito tras agravar la lesión.

    Cuando jugaba, mostraba destellos de su magia con regates audaces o pases letales, pero le costaba superar a los defensores y a menudo se le veía caminando sin rumbo. Incluso fue expulsado por un flagrante intento de “Mano de Dios” en la derrota 1-0 ante Botafogo, justo antes del parón por la Copa Mundial de Clubes, marcando lo que parecía ser el fin de su tiempo en el club.

    Aun así, Santos no estaba dispuesto a renunciar a su joya de la cantera. El 24 de junio, Neymar firmó una renovación hasta el final de la temporada, declarando que quería “cumplir los sueños que faltan en mi carrera” y prometiendo que “nada me detendrá”. Inicialmente, sus palabras parecieron vacías.

  • Neymar Santos 2025 MirassolGetty

    Enfrentamientos con aficionados y compañeros de equipo

    Cuando se reanudó la máxima categoría brasileña, Neymar encadenó siete partidos consecutivos, su mejor racha en tres años, y marcó tres goles, incluyendo un brillante doblete en la victoria 3-1 sobre Juventude. Sin embargo, esa actuación como Jugador del Partido fue la excepción.

    El delantero chocó con los aficionados tras derrotas en casa ante Internacional y Vasco da Gama, la segunda de las cuales dejó al Santos a solo dos puntos de la zona de descenso y en plena crisis. Inspirado por su excompañero Philippe Coutinho, Vasco goleó 6-0, propinando al club la peor derrota en liga de su historia, mientras los hinchas se manifestaban en el campo de entrenamiento.

    A mediados de septiembre, Neymar sufrió una lesión en el músculo recto femoral del muslo derecho y no se recuperó hasta principios de noviembre. Su regreso en el once titular no mejoró la situación: Santos cayó 3-2 ante Flamengo. Con el equipo perdiendo 2-0 a los 66 minutos, Neymar retrocedió para sacar un tiro de meta corto e indicarle a sus compañeros que fueran más pacientes, solo para que el central Luan Peres enviara el balón al campo contrario. Otro momento humillante que evidenció que aún no había ganado pleno respeto en el vestuario.

    Marcó su primer gol desde agosto dos semanas después, en el empate 1-1 contra el emergente Mirassol, pero no hubo celebración. Además, fue responsable del penal que permitió el empate del rival, y se confirmó tras el partido que había sufrido una lesión en el menisco de su rodilla izquierda, la misma que se rompió junto con su ligamento cruzado anterior en su última aparición con Brasil en octubre de 2023.

  • Hat-trick en una pierna

    Neymar se perdió el siguiente partido del Santos ante Internacional y no se esperaba que jugara nuevamente esta temporada. Los médicos del club recomendaron una pausa inmediata y cirugía, mientras Globo Esporte advertía que cualquier “impacto mayor” podría hacer que su rodilla “estallara”.

    Sin embargo, el 29 de noviembre, en un partido clave por el descenso contra Sport Recife, Neymar fue titular. Abrió el marcador con un gol característico en el minuto 25 y asistió a Joao Schmidt para cerrar la victoria 3-0 en la segunda mitad.

    “Físicamente estoy bien, me siento cada vez mejor. Esta lesión es molesta, pero no me impide hacer nada, por eso sigo jugando,” declaró Neymar. “Ahora el foco es Santos y dónde merece estar.”

    Solo cuatro días después, en un duelo fuera de casa contra Juventude, Neymar volvió a ser titular y su pasión volvió a brillar. Marcó los tres goles en otra victoria contundente de 3-0, consiguiendo su primer hat-trick desde su actuación con el PSG contra Clermont en abril de 2022.

    El entrenador de Santos, Juan Pablo Vojvoda, elogió a Neymar por ofrecer un “muy buen espectáculo”, aunque la descripción se quedaba corta; el brasileño alcanzó un nivel cercano a su magia más pura, y lo hizo con una pierna totalmente funcional.

    “Siempre he sido Neymar, sin importar nada,” declaró a Prime Video tras el partido, enviando un claro mensaje a sus críticos. “Nunca he dejado de intentar dar lo mejor de mí.”

  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    'Cristo Redentor de Santos'

    Santos necesitaba ganar en la jornada 38 para asegurar la permanencia, pero no mostró nerviosismo ante el tercero de la tabla, Cruzeiro, que visitó el Vila Belmiro. El equipo de Vojvoda anotó tres goles sin respuesta por tercer partido consecutivo, finalizando 12º en la tabla, y jugadores, cuerpo técnico e hinchas celebraron con alivio tras el pitido final.

    Neymar no marcó, pero fue bautizado como el “Cristo Redentor de Santos” por Marca tras otra actuación destacada en la que completó tres pases clave y tuvo un 90% de éxito en regates. Todo el estadio coreó su nombre en reconocimiento a su esfuerzo sobrehumano en el cierre de la temporada. “Confieso que al límite, fue con determinación… ¡Pero fue por ustedes SANTOS!” escribió más tarde en X.

    El brasileño también confirmó que se someterá a una cirugía menor para tratar su última lesión de rodilla antes de decidir su futuro. Si la recuperación va bien, existe una buena posibilidad de que firme otra extensión de seis meses, ya que la temporada 2026 en Brasil comenzará en enero, dos meses antes de lo habitual.

    “Ya nos hemos mirado a los ojos y acordado programar una reunión esta semana para definir la situación con calma,” afirmó el presidente de Santos, Marcelo Teixeira. “Alexandre Mattos y el departamento médico detallarán cuándo se realizará el procedimiento con el atleta. Queremos que Neymar se quede. Adaptaremos los aspectos contractuales y nuestra expectativa es que permanezca en Santos hasta el Mundial 2026.”

  • Neymar Brazil 2022getty

    'Todos quieren a Neymar al 100%'

    La “misión” de Neymar en el Mundial ya no parece imposible; si evita más contratiempos físicos en la primera mitad de la nueva temporada y mantiene un impacto decisivo con Santos, las llamadas para que viaje a Norteamérica crecerán. Sería un relato épico, considerando hasta dónde ha caído. Durante casi una década, Neymar estuvo entre los mejores del planeta, a pesar de problemas físicos y su fama de ‘fiestero’.

    Su ética de trabajo siempre generó dudas, pero logró una longevidad mayor al máximo nivel que muchos íconos brasileños como Ronaldo Nazario, Ronaldinho y Kaká. En su mejor momento, Neymar era un espectáculo: un artista impredecible que desconcertaba defensas, hacía que todo pareciera fácil y entregaba resultados que igualaban su genialidad.

    Es el máximo goleador histórico de Brasil y suma 12 contribuciones en 13 apariciones mundialistas, incluyendo un impresionante gol en solitario contra Croacia en Qatar 2022. Si consigue levantar el trofeo esquivo, se aseguraría un lugar entre los inmortales del fútbol, y Ronaldo es uno de los que apoya su regreso.

    “Brasil puede lograr cualquier cosa con los jugadores disponibles,” dijo el campeón del Mundo 2002 durante el parón internacional de septiembre. “Neymar puede ser, y creo que será, clave en el Mundial. Todos quieren a Neymar al 100%. Eso es lo que Ancelotti espera y lo que él también desea. En su mente, hay un fuerte deseo de estar en el Mundial y ayudar al equipo brasileño.”

  • Neymar AncelottiGetty/Goal

    Ancelotti no le 'debe' a Neymar

    Eso podría haber sido la postura de Ancelotti hace tres meses, pero su paciencia se agotó cuando se le preguntó nuevamente sobre las posibilidades de Neymar de ir al Mundial, esta vez durante el sorteo de la fase de grupos en Washington DC el viernes.

    “Si hablamos de Neymar, tenemos que hablar de otros jugadores. Tenemos que pensar en Brasil, que puede competir con Neymar o sin Neymar, con otros jugadores o sin otros jugadores,” declaró el exentrenador del Real Madrid. “Entiendo muy bien que todos están muy interesados en Neymar. Quiero aclarar que estamos en diciembre, el Mundial es en junio. Elegiré al equipo que irá en mayo. Si Neymar merece estar, si está en forma y es mejor que alguien más, jugará en el Mundial y punto. No le debo nada a nadie.”

    Neymar enfrenta una batalla complicada, ya que Brasil cuenta con una delantera impresionante. Vinicius Jr., Raphinha, Rodrygo, Estevao Willian y Gabriel Martinelli compiten por roles protagónicos en el torneo bajo Ancelotti, y hasta ahora, Neymar está por detrás de todos ellos en la preferencia del entrenador.

    La cruda realidad es que, si la Selección quiere aspirar al título, podría ser más prudente prescindir de la estrella del Santos. Aunque ha demostrado en las últimas semanas que aún puede definir partidos, un inicio frente a Marruecos que termine en lesión obligaría a Ancelotti a modificar su plan de juego, y la especulación sobre su estado físico opacaría el resto de la campaña.

    Brasil ya no depende de Neymar y tampoco lo necesita. No requiere un Mundial en su palmarés para ser recordado como una figura generacional. Su enfoque debería estar en devolver al Santos a los primeros puestos de la Serie A, en lugar de arriesgar el progreso de su país.

