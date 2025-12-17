'¡Necesitamos a Lionel Messi!' - El nuevo candidato a la presidencia del Barcelona promete 'hacer lo que sea necesario' para traer de vuelta al astro de Inter Miami al Camp Nou
Barcelona se prepara para elecciones
Barcelona celebrará elecciones presidenciales en 2026 y Ciria se ha convertido en el último candidato en emerger. El financiero ha anunciado la creación de 'Moviment 42' (Movimiento 42), su plataforma electoral de cara a las próximas elecciones en un evento al que asistieron alrededor de 700 personas, según AS. Ciria ha prometido ayudar a superar los continuos problemas financieros del club y quiere dar a los socios una voz más fuerte. También ha insistido en que quiere ver a Messi regresar al club que dejó en 2021 y dice que el ganador de la Copa del Mundo todavía es necesario para los gigantes catalanes.
- Getty Images
'Necesitamos a Messi' - Ciria hace una promesa
A Ciria le preguntaron sobre Messi durante una sesión de preguntas y respuestas con los socios del club y respondió: "Ya dijimos en 2021 que él era el mejor puente generacional en términos deportivos y un motor económico. Necesitamos a Leo Messi y haremos lo que sea necesario para traerlo de vuelta."
Sin embargo, Ciria no ofreció aclaraciones sobre qué papel podría desempeñar Messi. El jugador de 38 años recientemente firmó una extensión de contrato por tres años con el equipo de la MLS Inter Miami, lo que sugiere que un regreso como jugador para ayudar al actual equipo del Barca de Hansi Flick es muy improbable. Sin embargo, Messi ha declarado repetidamente su deseo de regresar a Barcelona para vivir con su familia una vez que termine su tiempo en la MLS. De hecho, reveló cuánto extraña Barcelona después de hacer un viaje secreto de regreso al Camp Nou recientemente, publicando en Instagram: "Anoche volví a un lugar que extraño con mi alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Espero que un día pueda volver, y no solo para decir adiós como jugador, ya que nunca lo hice…”
Ciria promete 'soluciones reales' para el Barca
Ciria también prometió traer soluciones reales a los problemas financieros en curso del club y destacó otros problemas que quiere resolver. Dijo: "Somos una candidatura para ganar las próximas elecciones del Barça, por supuesto que lo somos, pero sobre todo queremos preservar el legado. Cuando las cosas no funcionan, hay que cambiarlas, hay que empezar de nuevo. No debemos quedar atrapados en intereses personales o posiciones arraigadas. Nuestro movimiento es el único que ha presentado soluciones reales. Debemos modernizar el club con verdaderos profesionales. No somos una especie de farsa. Me siento expulsado por los precios prohibitivos, por los juegos de compra y descarga de entradas, por la ausencia de una zona dedicada a los aficionados y el movimiento asociativo deportivo más grande del mundo, las peñas, porque ahora no nos convienen. La deuda ha crecido en los últimos años, no hemos incrementado los ingresos a pesar de la inflación, y quizás por todo esto, estas son las últimas elecciones que viviremos como socios del Barça."
- Getty Images Sport
Messi participará en el proceso electoral del Barça
Queda por ver si Messi expresará públicamente su apoyo a alguno de los candidatos presidenciales del Barça. Se dice que el ganador de la Copa del Mundo está "muy, muy enfadado" con Laporta por su salida sorpresiva del club en 2021, mientras que su ex compañero de equipo Xavi Hernández ya se ha vuelto en contra del actual presidente del Barcelona y ha mostrado su apoyo a Font. Sin embargo, es probable que los candidatos continúen utilizando el nombre de Messi en sus campañas electorales. De hecho, Font ya ha admitido: "Lo primero que haré cuando gane las elecciones es levantar el teléfono y llamar a Messi" si logra derrocar a Laporta.