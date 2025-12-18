Getty Images Sport
Napoli elimina al Milan y avanza con autoridad en la Supercoppa Italiana
- Getty Images Sport
¿Qué pasó?
El Milan tuvo sus momentos en la primera mitad ante un Napoli que se mostró cómodo esperando con paciencia. Sin embargo, I Partenopei fueron los primeros en golpear, y lo hicieron apenas instantes después de que el conjunto rossonero desaprovechara una ocasión clara en el área rival. Tras recibir por la banda izquierda, el centro de Rasmus Højlund fue desviado por Mike Maignan; para su mala fortuna, el balón quedó servido a David Neres, que reaccionó con rapidez para empujarla al fondo de la red y abrir el marcador al minuto 39.
Højlund volvió a ser protagonista en el segundo tanto del Napoli al 63’, aunque esta vez como goleador. El delantero, cedido por el Manchester United, culminó una asistencia de Leonardo Spinazzola y dejó prácticamente sentenciado el encuentro.
El ingreso de Luka Modrić poco después despertó los aplausos del público en Arabia Saudita, pero resultó insuficiente para cambiar el rumbo del partido. Napoli, por su parte, espera rival en la final, que saldrá del duelo entre Bologna e Inter, programado para el viernes.
- Getty Images
El MVP
No se le acreditó la asistencia en el primer gol del Napoli, pero Rasmus Højlund fue clave en la jugada que abrió el marcador y dio ventaja a su equipo. Más tarde, el delantero danés se encargó de sentenciar el encuentro con un tanto propio, una actuación que le valió con claridad el reconocimiento como Jugador del Partido y mantuvo vivo el sueño de títulos para los napolitanos.
La destacada actuación de Højlund llega en un momento oportuno, justo cuando el otro gran referente ofensivo del Napoli, Romelu Lukaku, comienza a reaparecer tras superar una lesión. El atacante belga fue incluido en la convocatoria por primera vez desde que se sometió a una cirugía luego de lesionarse en agosto.
- Getty Images Sport
El villano
El ataque del Milan, en líneas generales, nunca terminó de despegar. Christian Pulisic pasó gran parte del encuentro sin demasiado protagonismo, aunque el referente de la selección estadounidense dejó destellos de calidad con algunos pases clave que generaron las dos ocasiones más claras del conjunto rossonero.
Quien sí dejó una sensación de oportunidad perdida fue Christopher Nkunku. El atacante desaprovechó una ocasión inmejorable en la primera mitad, apenas instantes antes del primer gol del Napoli, una acción que terminó marcando el rumbo del partido.
- Getty Images Sport
Calificación del partido (de cinco): ⭐⭐⭐
Anuncios