Mujer encarcelada por extorsionar a Son Heung-Min con un falso embarazo y robarle más de 150,000 euros durante su etapa en el Tottenham

Sky News informa que una mujer surcoreana identificada como Yang fue acusada de extorsionar 150,000 euros al exjugador del Tottenham, Son Heung-Min, en 2024. Para hacerlo, le envió una ecografía de un bebé que aseguraba que era suyo y le exigió dinero a cambio de guardar silencio. Más tarde, Yang habría conspirado con un hombre llamado Yong para intentar obtener aún más dinero del internacional surcoreano.

Este lunes, el Tribunal del Distrito Central de Seúl señaló que Yang mintió a Son, aunque aún no ha determinado quién era realmente el padre del hijo que esperaba. La mujer negó los cargos de extorsión e intento de extorsión, añadió la corte. Yong, quien sí confesó, fue condenado a dos años de prisión.

En mayo de 2025, Yonhap News Agency y The Korea Times habían informado que una mujer de unos 20 años y un hombre de unos 40 estaban siendo investigados por la policía surcoreana por cargos de intento de extorsión.