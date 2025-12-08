Getty Images Sport
Mujer encarcelada por extorsionar a Son Heung-Min con un falso embarazo y robarle más de 150,000 euros durante su etapa en el Tottenham
Sky News informa que una mujer surcoreana identificada como Yang fue acusada de extorsionar 150,000 euros al exjugador del Tottenham, Son Heung-Min, en 2024. Para hacerlo, le envió una ecografía de un bebé que aseguraba que era suyo y le exigió dinero a cambio de guardar silencio. Más tarde, Yang habría conspirado con un hombre llamado Yong para intentar obtener aún más dinero del internacional surcoreano.
Este lunes, el Tribunal del Distrito Central de Seúl señaló que Yang mintió a Son, aunque aún no ha determinado quién era realmente el padre del hijo que esperaba. La mujer negó los cargos de extorsión e intento de extorsión, añadió la corte. Yong, quien sí confesó, fue condenado a dos años de prisión.
En mayo de 2025, Yonhap News Agency y The Korea Times habían informado que una mujer de unos 20 años y un hombre de unos 40 estaban siendo investigados por la policía surcoreana por cargos de intento de extorsión.
¿Cómo le va a Son?
Después de guiar al Tottenham Hotspur al título de la Europa League la temporada pasada, Son dejó al conjunto del norte de Londres tras casi una década en el club. La leyenda de los Spurs puso rumbo a Estados Unidos para unirse a LAFC.
Con LAFC, Son disputó 13 partidos en todas las competiciones, en los que logró la impresionante cifra de 12 goles y contribuyó a que el equipo alcanzara las semifinales de la Conferencia de la MLS, instancia en la que cayeron ante los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller en una tanda de penales.
¿Son se queda en LAFC?
El futuro de Son en la MLS ha sido objeto de especulación, con algunos informes que sugerían la posibilidad de un préstamo durante la ventana de transferencias de enero. Sin embargo, la estrella surcoreana desmintió recientemente esos rumores en declaraciones a TB Chosun: “Nunca he hablado con ningún club sobre una salida en invierno. Ese tipo de comentarios son completamente falsos. Para mí, lo más importante es mostrar respeto a mi club y darlo todo donde juego. Eso no va a cambiar. No dejaré LAFC este invierno, ni en ningún momento mientras esté aquí. Respeto profundamente a esta institución. Mientras lleve este escudo, no existe la posibilidad de un préstamo o un traspaso. Nunca.”
Agregó: “Sé que los aficionados pueden confundirse cuando aparecen rumores, pero esas historias no son ciertas. Y, siendo honesto, incluso hablar de ello podría considerarse una falta de respeto hacia mi equipo. Amo este club y tengo un gran respeto por todos aquí.”
El regreso de Son al hogar de los Spurs
El Tottenham sorprendió la semana pasada al anunciar que la leyenda del club, Son Heung-Min, estará presente en su próximo partido de la Champions League ante el Slavia Praga, este martes. Tras marcharse a la MLS justo después de la gira de pretemporada por Asia —donde se despidió entre emociones de la afición surcoreana—, Son tendrá ahora la oportunidad de decir adiós de forma adecuada sobre el césped del Tottenham Hotspur Stadium.
El club emitió el siguiente comunicado: "Sonny saldrá al campo antes de que el equipo haga su aparición, previo al inicio del encuentro a las 20:00 frente al campeón checo. Después, tendrá la oportunidad de dirigirse personalmente a los aficionados que lo recibieron con los brazos abiertos desde su llegada procedente del Bayer Leverkusen en 2015, y que lo valoraron durante los siguientes 10 años. Sin duda, será un momento cargado de emoción en N17."
