Moises Caicedo, Declan Rice y los 10 mejores centrocampistas de la Premier League en este momento - ranking

Esta misma época el año pasado, la narrativa en torno al encuentro entre Chelsea y Arsenal en Stamford Bridge se centraba en si Cole Palmer había alcanzado el nivel de estrellato de Bukayo Saka. Había causado sensación en el oeste de Londres durante su primer año con los Blues y lideraba una inesperada carrera por el título en otoño. Sin embargo, ahora el debate entre los dos rivales se ha desplazado hacia los centrocampistas Moises Caicedo y Declan Rice.

Eso es lo que nos ha inspirado a construir esta lista. La Premier League, como la llegada en la vida real de la Superliga Europea, está llena de calidad. Sería más polémico clasificar a los 50 mejores centrocampistas, pero 10 es a) más amigable para nosotros como escritores y para ustedes como lectores, y b) más competitivo. ¿Quieres un lugar entre los 10 mejores? Comienza a jugar como si lo merecieras.

Cuando hablamos de 'centrocampistas', no nos referimos a los tipos como Palmer, Florian Wirtz o Eberechi Eze, que también podrían clasificarse fácilmente como delanteros. No, no. Estamos aquí para discutir la variedad de centrocampistas que juegan en posiciones más profundas, aquellos que podrías situar en el centro en un 4-3-3 sin tener que preocuparte por su posicionamiento defensivo. También se están utilizando las actuaciones y la condición física de los últimos años para distinguir entre la élite. ¿Entendido?

Ah, y a riesgo de spoilers, nombres como Elliot Anderson, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Adam Wharton, Sandro Tonali y Casemiro no pasan el corte. Lo siento...

    10Martin Zubimendi (Arsenal)

    La incapacidad del Liverpool para cerrar el fichaje de Martín Zubimendi en 2024 no pareció obstaculizar sus perspectivas a corto plazo, con su trío de Gravenberch, Mac Allister y Dominik Szoboszlai paseándose en la Premier League la temporada pasada sin mucho esfuerzo.

    Sin embargo, el internacional español ha demostrado ser un éxito inmediato en el Arsenal después de decidir rechazar a los Reds 12 meses antes para unirse a los Gunners tras un año más en su club de infancia, la Real Sociedad. Rebosa clase en cada poro, recuperando la posesión y manteniendo el juego en marcha de manera tan fluida.

    Zubimendi no solo ya es un mediocampista líder en la Premier League, sino uno de los principales destacados de toda la temporada 2025-26. Al Arsenal le había faltado un verdadero No.6 que progrese con el balón durante algunos años, pero él ha llenado ese vacío y más.

    9Enzo Fernández (Chelsea)

    Chelsea sabe mejor que cualquier otro club que puedes resolver todos tus problemas si simplemente les echas suficiente dinero. Su decisión de simplemente pagar los £106.8 millones ($140.7m) que Benfica quería por el ganador del Mundial Enzo Fernandez en enero de 2023 parecía imprudente y temeraria durante el primer año más o menos después de esa transferencia, pero ahora es un poco más fácil de ver.

    Hubo poco margen para un período de gracia en Stamford Bridge considerando el dinero que Chelsea pagó por los servicios de Fernandez. Al llegar, le costó mantenerse al día con el ritmo implacable de la Premier League, aunque casi tres años después, esto ya no es un problema.

    El argentino no es el más técnico de los mediocampistas y realmente no confiarías en él como la principal fuente de creatividad en tu equipo, pero hace lo suficiente de todo para hacerse un componente clave en el sistema de Enzo Maresca, apareciendo con 10 goles y ocho asistencias solo en la liga desde el nombramiento del italiano como entrenador en jefe.

    8Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Si hubiéramos elaborado estas clasificaciones durante el verano, Szoboszlai probablemente habría sido el único centrocampista del once más fuerte del Liverpool que no habría pasado el corte. Sin embargo, la mala forma de Gravenberch y Mac Allister es en parte responsable de su caída hasta ahora esta temporada, pero no se puede culpar en la dirección del húngaro.

    Szoboszlai ha ofrecido todo para tratar de detener la hemorragia de los Reds, llegando incluso a cubrir como lateral derecho (una violación de los criterios para hacer esta clasificación, pero que estamos dispuestos a pasar por alto) mientras Arne Slot busca una fórmula para detener la caída de los campeones en la tabla.

    Con tres goles y cinco asistencias en todas las competiciones desde todas partes del campo, el jugador de 25 años está cumpliendo con su parte del trato esta temporada. No se puede decir lo mismo de la mayoría de sus compañeros de equipo por debajo del nivel esperado: consigan ayuda para este hombre.

    7Granit Xhaka (Sunderland)

    Si retrocedieras a 2021 y dijeras que cuatro años después, Granit Xhaka no solo sería uno de los mejores centrocampistas del mundo sino que también estaría jugando para el Sunderland, bien podrías haber comenzado a decirle a la gente que el rapto estaba por venir. El arco de redención de la estrella suiza ha sido increíble de presenciar.

    Donde alguna vez fue visto como un hombre-niño que nunca podría sacudirse su etiqueta de responsabilidad en el Arsenal, Xhaka es ahora un veterano astuto que indudablemente mejora al equipo con el que juega. Él lidera no solo por inspiración sino también con el ejemplo, y es una de las principales razones por las que los Black Cats han disfrutado de un éxito tan temprano de regreso en la máxima categoría.

    Xhaka es el comandante en el centro del campo de Regis Le Bris. Todo pasa por él. Después de dejar a los Gunners como un héroe improbable en 2023 y luego convertirse en una leyenda con el Bayer Leverkusen que ganó la Bundesliga, se ha ganado ese derecho.

    6Bruno Guimarães (Newcastle)

    Newcastle se vio efectivamente obligado a vender a Alexander Isak al final de la ventana de transferencias de verano - £125 millones ($165 millones) es un precio difícil de rechazar para cualquier jugador - pero al menos no han tenido que vender a su capitán. Bruno Guimaraes es el corazón de uno de los equipos más duros y agresivos del país.

    No hay circunstancia concebible en la que los Magpies puedan permitirse descansar a Guimaraes en la Premier League o la Liga de Campeones. Es comprensible que apenas haya tenido un día libre desde que se unió desde el Lyon en enero de 2022, jugando 172 partidos en todas las competiciones desde ese cambio y convirtiéndose en una figura clave para Brasil.

    Apenas hay una debilidad en el juego de Guimaraes, con la defensa, el pase, la conducción y el gol como todas sus fortalezas - un récord de 25 goles y 29 asistencias para Newcastle es testimonio de ello.

    5Martin Odegaard (Arsenal)

    Era complicado saber exactamente dónde colocar a Martin Odegaard. Fue un auténtico contendiente al Jugador del Año cuando el Arsenal terminó como subcampeón del Manchester City en 2023-24 y ahora tiene un largo historial de excelencia en la Premier League, pero ha pasado gran parte del último año lesionado o fuera de forma.

    Al final, el quinto puesto parece adecuado. En su día, el noruego sigue siendo uno de los mejores creadores de juego y amenazas de gol desde el centro del campo. Irónicamente, la forma imparable de los Gunners en 2025-26 sin él y su liderazgo ha perjudicado su caso, con Mikel Arteta pudiendo confiar en un plantel más amplio para compensar la ausencia de su capitán.

    Odegaard está cerca de regresar de su última lesión y ha estado utilizando una máquina anti-gravedad para ayudar en su recuperación. Arsenal esperará que pueda traer algo de ese mismo extraño asombro una vez que esté de vuelta jugando.

    4Bruno Fernandes (Manchester United)

    De acuerdo, si Ruben Amorim hubiera hecho lo más inteligente y simplemente hubiera decidido jugar con Bruno Fernandes en una de las dos posiciones detrás del delantero en su controvertido sistema 3-4-3, entonces probablemente el creador de juego portugués habría sido omitido por razones similares a Palmer y compañía. Sin embargo, el jefe del Manchester United se ha esforzado por colocar a su mejor y más productivo jugador en un rol más profundo por alguna razón.

    No se puede negar la calidad de Fernandes, incluso en una posición menos familiar. Después de todo, fue prácticamente el único jugador que cumplió su papel la temporada pasada, llevando a los Red Devils hasta... el 15º lugar. Aun así, es un grande moderno del United y la estrella alrededor de la cual se debería construir. Habiendo estado realmente en forma durante, bueno, casi todo su tiempo en Old Trafford, supera a Odegaard por un lugar en nuestros cuatro primeros, con su productividad y disponibilidad demasiado difíciles de ignorar.

    Fernandes aparece consistentemente en la cima de las listas de creación de oportunidades. Ahora todo lo que necesita es un delantero que comience a meter el balón en la red de manera más consistente.

    3Rodri (Manchester City)

    Como Odegaard, la clasificación de Rodri resultó problemática. Ganó el Balón de Oro hace poco más de un año, pero solo ha jugado un puñado de veces desde ese triunfo tras una rotura de ligamento cruzado anterior y una serie de otras lesiones molestas.

    También se podría atribuir gran parte de la caída del Manchester City a su ausencia, con Erling Haaland teniendo que llevar a cabo un espectáculo en solitario para tratar de mantener al equipo de Pep Guardiola en las últimas dos carreras por el título. Sin embargo, no hay garantía de que Rodri siga siendo ese mediocampista todopoderoso, y sería injusto penalizar a sus rivales por esto.

    De todos modos, Rodri todavía tiene el pedigrí para merecer un lugar en nuestro podio. Incluso si puede jugar a la mitad de la capacidad de su yo 2023-24, el City se beneficiaría enormemente de eso. Necesitan que vuelva a estar en plena forma lo antes posible o corren el riesgo de pasar otro año sin un trofeo.

    2Moisés Caicedo (Chelsea)

    Es una medalla de plata para Moisés Caicedo. No hay vergüenza en eso, pero aquellos que tienen una inclinación por el Chelsea al leer esto, sin duda estarán descontentos de que no haya logrado el primer puesto en su lugar.

    Como fue el caso con su compañero de medio campo Fernandez, Caicedo tardó un tiempo en adaptarse en Stamford Bridge. Hubo varias actuaciones llenas de errores durante su temporada debut 2023-24 con el club, pero ahora está muy por encima de cualquier otro mediocampista recuperador de balones en la división. Las comparaciones con N'Golo Kante y Claude Makelele están comenzando a tener sentido, aunque aún necesita ganar la Premier League o la Liga de Campeones para alcanzar ese mismo estrato.

    Después de llevar el mediocampo del Chelsea en su victoria por 1-0 en Tottenham a principios de noviembre, Robert Sanchez resumió cómo se sienten mejor los jugadores y fanáticos de los Blues sobre Caicedo, descartando la noción de que incluso vale la pena hablar de sus credenciales. "Realmente no necesito hablar sobre él, pero es un verdadero animal", dijo el español, con una actitud indiferente. "Es el mejor jugador del planeta en su posición. Es uno de los mejores del mundo, ¿quién es mejor que él en esa posición? Es una bestia. Cada 50-50, cada desafío lo gana y es muy compuesto con el balón.

    "No he visto que haya cambiado mucho. Como jugador y como persona, siempre ha sido el mismo, trabajador, esforzado, callado pero muy buena persona. Obviamente, su cuerpo ha ganado músculo un poco más con la edad y con la experiencia, simplemente ha mejorado más y más en el campo. Su confianza también ha aumentado más y más. Es un jefe al ganar el mediocampo."

    1Declan Rice (Arsenal)

    Declan Rice es el mejor mediocampista de la Premier League. Es quien establece el estándar, el jugador al que el resto aspira a ser y con el que se comparan. Mientras el Arsenal siga el guion y finalice con el título, su número 41 habrá cumplido la profecía de convertirse en el tan esperado heredero del club de Patrick Vieira.

    Una vez un mediocampista defensivo estándar en el West Ham, Rice puede hacer de todo. En cierto sentido, también es la figura de Oppenheimer detrás de la revolución de las jugadas a balón parado de la Premier League, con sus malvados tiros a balón parado que le han valido 26 asistencias para el Arsenal, el doble de las que consiguió con los Irons en 123 encuentros menos. Donde a Caicedo le han dicho que necesita más contribuciones de goles para estar entre la élite, Rice ya estaba allí. Hay una nominación al Premio Puskas para respaldarse también después de casi romper la red en la demolición de la temporada pasada del Real Madrid.

    Rice es el único mediocampista que ha aparecido en los Equipos del Año de la PFA de 2023-24 y 2024-25, incluso a pesar de la caída del Arsenal en la última de esas campañas, mientras que su reconocimiento a nivel internacional también ha sido considerado. Se le ve a la par con el capitán y máximo goleador Harry Kane para Thomas Tuchel en el equipo de Inglaterra. Así de importante es como jugador.

    Es una larga lista de premios y logros que Rice ha conseguido acumular. Esa pieza de plata importante es todo lo que se interpone entre él y el reconocimiento global que se merece.