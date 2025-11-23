Getty Images Sport
La MLS prepara la sucesión de Don Garber con un comité para planificar el futuro de la liga
- Getty Images Sport
El comité de sucesión celebra su reunión inaugural
Un comité de sucesión recientemente formado celebró su primera reunión a puerta cerrada el miércoles pasado en Palm Beach, Florida, justo antes de la reunión de la Junta de Gobernadores de la liga, según informó SBJ. Este comité, encargado de planificar las transiciones de liderazgo senior, incluida la eventual sustitución del comisionado Don Garber, está copresidido por Bennett Rosenthal, de LAFC, y Jimmy Haslam, de Columbus Crew.
Entre los miembros adicionales se encuentran Jonathan Kraft (New England Revolution), Oliver Mintzlaff (New York Red Bulls) y John Ingram (Nashville SC). El propio Garber asistió a la sesión inaugural, destacando su participación activa en las primeras etapas del proceso de planificación de la sucesión.
- Getty Images Sport
El momento coincide con el cambio de calendario y la situación contractual de Garber
La creación del comité de sucesión se produce en un momento crucial para la MLS, que recientemente aprobó un cambio significativo a un calendario de verano a primavera, alineando la liga con las principales competiciones europeas. Este ajuste complica la situación del contrato actual de Don Garber, que vence al final de la temporada 2027, una fecha que ahora coincidiría con la mitad de la campaña 2027-28 bajo el nuevo formato.
Hasta ahora, los directivos de la liga no han aclarado si se modificará la fecha de expiración del contrato de Garber para adaptarse a este cambio. El comisionado, al frente de la MLS desde 1999, tampoco ha señalado públicamente si planea continuar más allá de su acuerdo vigente.
- Getty Images Entertainment
La jubilación del subcomisionado aporta un contexto clave
La primera reunión del comité de sucesión se llevó a cabo apenas un día después de que el Subcomisionado de la MLS, Gary Stevenson, anunciara que se retirará tras la Copa Mundial de la FIFA del próximo verano.
Este proceso forma parte de una revisión estratégica integral iniciada a finales del verano de 2025, que, según el portavoz de la liga, Dan Courtemanche, busca fortalecer la estructura de la MLS.
“La Major League Soccer está inmersa en un proceso de planificación estratégica a nivel de liga, dirigido por el Comisionado Garber junto con un comité de propietarios y una firma consultora externa”, explicó Courtemanche a SBJ. “Este trabajo, que comenzó a finales del verano de 2025, se centra en preparar a la liga para los desafíos y oportunidades del crecimiento deportivo.”
“Como ocurre en la mayoría de las organizaciones de alto rendimiento, este proceso incluye una planificación de sucesión a largo plazo para puestos de liderazgo sénior, además de una revisión integral del diseño organizacional y la efectividad operativa de toda la oficina de la liga.”
- Getty
Garber se acerca a un hito
A medida que el comité de sucesión inicia su labor, Garber se aproxima a su 27º año como comisionado, habiendo liderado la MLS desde sus primeros días de inestabilidad financiera hasta convertirla en una liga sólida y en expansión, con 30 franquicias en Estados Unidos y Canadá.
Anuncios