La MLS prepara la sucesión de Don Garber con un comité para planificar el futuro de la liga

La primera reunión del comité de sucesión se llevó a cabo apenas un día después de que el Subcomisionado de la MLS, Gary Stevenson, anunciara que se retirará tras la Copa Mundial de la FIFA del próximo verano.

Este proceso forma parte de una revisión estratégica integral iniciada a finales del verano de 2025, que, según el portavoz de la liga, Dan Courtemanche, busca fortalecer la estructura de la MLS.

“La Major League Soccer está inmersa en un proceso de planificación estratégica a nivel de liga, dirigido por el Comisionado Garber junto con un comité de propietarios y una firma consultora externa”, explicó Courtemanche a SBJ. “Este trabajo, que comenzó a finales del verano de 2025, se centra en preparar a la liga para los desafíos y oportunidades del crecimiento deportivo.”

“Como ocurre en la mayoría de las organizaciones de alto rendimiento, este proceso incluye una planificación de sucesión a largo plazo para puestos de liderazgo sénior, además de una revisión integral del diseño organizacional y la efectividad operativa de toda la oficina de la liga.”