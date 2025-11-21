AFP
La MLS presenta el calendario oficial de 2026 y revela cambios importantes para la nueva temporada
- Getty
Son vs. Messi en el fin de semana de apertura
Lionel Messi, Son Heung-min y Thomas Müller arrancarán sus campañas de la MLS 2026 desde la jornada inaugural. Son y LAFC se medirán ante el Inter Miami CF de Messi en el Los Angeles Memorial Coliseum el 21 de febrero, mientras que Müller y los Vancouver Whitecaps FC debutarán en casa ese mismo día frente al Real Salt Lake en el BC Place. Ambos partidos figuran entre los duelos más destacados del fin de semana de MLS is Back.
- Inter Miami
Freedom Park abre sus puertas
El partido inaugural en el Miami Freedom Park marcará el debut del nuevo estadio de 25,000 asientos, donde Inter Miami CF recibirá a Austin FC. Este recinto sustituye al DRV PNK Stadium como hogar permanente del club y ofrece instalaciones modernizadas, zonas de hospitalidad ampliadas y una ubicación privilegiada a pocos minutos del centro de la ciudad. La apertura del 4 de abril se perfila como una de las fechas más importantes del calendario de la MLS 2026.
Miami Freedom Park será además el primero de tres nuevos estadios de la MLS que abrirán en años consecutivos, seguido por el Etihad Park de NYCFC en 2027 y el nuevo estadio del Chicago Fire FC, ubicado en el corazón de la ciudad, en 2028.
La MLS hará una pausa en 2026 por la Copa del Mundo
La MLS detendrá su temporada regular del 25 de mayo al 16 de julio para dar paso a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La pausa permitirá que los jugadores de la liga convocados al torneo puedan participar sin conflicto de calendario, y que aficionados y sedes se enfoquen plenamente en la experiencia mundialista.
Además, cinco estadios de la MLS serán sede de partidos del Mundial, mientras que otros recintos de la liga funcionarán como bases de entrenamiento para selecciones nacionales.
Distribución de transmisión
Los 510 partidos de la temporada regular 2026 se transmitirán a través de Apple TV en más de 100 países, sin restricciones locales, ya que la MLS integrará su paquete directamente en el servicio principal de la plataforma, eliminando la necesidad de un Pase de Temporada independiente.
Además, algunos encuentros seleccionados seguirán emitiéndose mediante socios de televisión lineal en Estados Unidos, incluyendo un bloque de partidos en la familia de cadenas FOX, mientras que TSN y RDS transmitirán selecciones para la audiencia canadiense.
Con este modelo, Apple TV se consolida como el hogar global exclusivo de la cobertura en vivo de la MLS para la próxima temporada.
- Getty Images Sport
La MLS regresará con duelos destacados tras la Copa del Mundo
Después de las semifinales de la Copa del Mundo, la MLS retomará la acción con una serie de duelos de alta rivalidad el 16 y 17 de julio, aprovechando el impulso del torneo global. La reanudación coincidirá con el partido por el tercer lugar y la final del Mundial, programados para el 18 y 19 de julio, con el objetivo de reactivar el entusiasmo de los aficionados de cara al tramo final de la temporada.
