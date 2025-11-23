MIRA: Lionel Messi anota nuevamente mientras el Inter Miami toma ventaja temprana contra el FC Cincinnati en la semifinal de la Conferencia Este
Conexión argentina
Lionel Messi le dio al Inter de Miami una ventaja crucial en su semifinal de la Conferencia Este contra el FC Cincinnati, anotando de cabeza en el minuto 18 para poner a los visitantes 1-0 arriba en el TQL Stadium. El gol llegó tras un rápido contraataque iniciado por el excompañero del Barcelona Jordi Alba, quien interceptó un pase erróneo de Nick Hagglund en el mediocampo.
Alba encontró rápidamente a Messi en un espacio central, y el delantero deslizó un balón perfectamente colocado hacia el extremo argentino Mateo Silvetti en la izquierda. El joven entregó un centro preciso al área, y Messi lo encontró con un cabezazo que superó al portero Roman Celentano y se acomodó en la esquina lejana.
Mira el gol
El enfoque táctico de Miami da sus frutos
La configuración táctica del Inter Miami bajo el mando del entrenador Javier Mascherano ha resultado efectiva hasta ahora, con el equipo buscando avanzar a su primera final de la Conferencia Este desde que se unió a la MLS en 2020. A pesar de jugar fuera de casa, Miami ha ejecutado su plan de juego a la perfección, absorbiendo la presión inicial de Cincinnati antes de golpear clínicamente al contraataque.
Los locales tuvieron su mejor oportunidad en el minuto 22 cuando el delantero Ender Echenique estuvo a punto de igualar, su disparo se deslizó apenas a unos centímetros del poste más lejano. El gol también encendió algo en Miami, ya que Rodríguez disparó a Celentano después de recibir un pase en el área de Messi, solo para que el portero despejara el tiro.
El dominio de Messi en los playoffs muestra una excelencia continua.
El cabezazo de Messi contra Cincinnati refuerza aún más su estatus como el jugador más influyente en la Major League Soccer. Desde que se unió a Inter Miami en 2023, el astro argentino ha transformado la franquicia de ser un equipo en expansión con dificultades a ser contendientes serios al título, atrayendo una atención global sin precedentes a la liga.