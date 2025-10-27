Milan solicita a Mauricio Pochettino no convocar a Christian Pulisic mientras se recupera de su lesión

El AC Milan mantiene conversaciones con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para pedir que Christian Pulisic no sea convocado por la USMNT de Mauricio Pochettino, según informa Calciomercato. Los rossoneri buscan gestionar la fase final de recuperación del extremo en las instalaciones del club antes del crucial derbi contra el Inter tras el parón internacional.

El regreso de Pulisic se considera fundamental para Allegri, quien atraviesa supuestamente una relación tensa con Santiago Giménez. El extremo de 27 años se recupera de un desgarro en el bíceps femoral del muslo derecho, lesión sufrida durante un amistoso internacional contra Australia.

Aunque el pronóstico inicial estimaba una baja de 20 días, la recuperación podría adelantarse ligeramente. Pulisic se perderá seguro el próximo partido de Serie A del Milan contra el Atalanta en Bérgamo, pero podría estar disponible para el duelo en San Siro frente a la Roma el domingo. Si el club considera que ese encuentro llega demasiado pronto, su regreso se prevé seguro para el siguiente partido contra el Parma.

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎