Milan no se rinde con Mike Maignan y prepara negociaciones pese al interés de Chelsea y Juventus
Tare aborda las especulaciones sobre Maignan
El director deportivo del AC Milan salió al paso para enfriar la creciente especulación en torno al futuro de su portero estrella. El internacional francés atraviesa un momento clave de su carrera: su contrato expira al final de la temporada y su continuidad aún no está definida. Esta situación no ha pasado desapercibida para la élite del fútbol europeo, con clubes de la Premier League como el Chelsea y un rival directo en la Serie A como la Juventus siguiendo de cerca los acontecimientos.
Chelsea ha mostrado admiración desde hace tiempo por Maignan, en su búsqueda de un guardameta de primer nivel que se consolide como su número uno a largo plazo. Por su parte, la Juventus ve en el francés una posible oportunidad de mercado para reforzarse y, de paso, debilitar a un competidor directo. Sin embargo, en la previa del duelo ante Sassuolo, Igli Tare se mostró firme y confiado. Subrayó la sólida relación entre el club y el jugador y dejó entrever que, aunque las conversaciones económicas aún no han entrado en su fase definitiva, existe una voluntad mutua de seguir juntos.
“¿La renovación de Maignan? Nunca hemos hablado de cifras”, explicó Tare ante los medios. “Hablar de Mike es fácil: es un chico extraordinario y un gran líder.
“Le gusta estar en Milán y al Milan le gusta que esté aquí. Ahora pensemos en el partido y luego hablaremos de eso”.
Un líder en el vestuario
Las declaraciones de Tare subrayan la importancia de Maignan más allá de sus intervenciones bajo los tres palos. Desde su llegada procedente del Lille, el guardameta se ha consolidado como un líder dentro del vestuario y fue nombrado capitán del equipo a principios de este año. Su capacidad para ordenar a la defensa y su calidad en la salida de balón son piezas clave en el estilo de juego del Milan.
Perder a una figura de semejante peso ante un rival directo como la Juventus supondría un golpe durísimo para el proyecto rossonero, mientras que una salida rumbo al Chelsea dejaría un vacío difícil de reemplazar. Al aplazar las conversaciones “para después del partido” y centrar el foco en lo inmediato sobre el campo, Tare busca proteger al grupo de distracciones mientras el Milan afronta una cerrada lucha por el título de la Serie A frente a Inter y Napoli.
Planes para enero: prudencia antes que pánico
Más allá del caso Maignan, Tare también ofreció detalles sobre la estrategia del Milan de cara a la próxima ventana de fichajes de enero. Consciente de que el mercado invernal suele ser especialmente complejo para encontrar oportunidades de verdadero valor, el director deportivo moderó las expectativas respecto a grandes incorporaciones. En su lugar, apuntó al crecimiento interno del plantel y al regreso de jugadores clave tras sus lesiones como las principales vías de mejora para la segunda mitad de la temporada.
En ese contexto, Tare se refirió de manera específica a las situaciones de Christopher Nkunku y Santiago Giménez, dos atacantes de alto perfil que han vivido realidades distintas desde su llegada al club. Nkunku, quien dejó destellos de su calidad en el reciente encuentro ante el Torino, es visto internamente como un futbolista a punto de explotar, mientras que Giménez permanece actualmente al margen debido a un problema en el tobillo.
“Enero es un mercado muy difícil. Estaremos atentos y, si surge algo que realmente pueda mejorar a este equipo, lo haremos”, explicó Tare sobre posibles fichajes. “Pero, por ahora, el equipo está creciendo, incluido Nkunku, que mostró cosas importantes en la segunda parte en Turín”.
Y añadió: “Hoy es una gran oportunidad para ver al verdadero Nkunku, al jugador que todos estamos esperando. Giménez está lidiando con este problema en el tobillo, pero confiamos en que pronto podamos ver realmente de qué es capaz”.
El camino a seguir
Los comentarios de Tare sugieren que el Milan no se dejará presionar en enero, prefiriendo confiar en las inversiones ya realizadas. Para Nkunku, la presión está en demostrar la consistencia que lo convirtió en estrella en la Bundesliga, mientras que la recuperación de Giménez será clave para aportar rotación y competencia en la ofensiva.
Aun así, la prioridad sigue siendo resolver el futuro de Maignan. Con cada semana que pasa sin un contrato firmado, los rumores sobre un posible traslado a Londres o Turín se intensifican. La demostración pública de confianza de Tare es un primer paso, pero los aficionados rossoneri solo se relajarán cuando el “extraordinario” portero francés firme su renovación.
El empate 2-2 frente al Sassuolo hizo que el AC Milan cediera el liderato de la Serie A al Inter, que ahora está un punto por delante tras los resultados del fin de semana. El equipo buscará recuperarse con una victoria vital contra los campeones italianos, el Napoli, en la semifinal de la Supercopa Italiana programada para el jueves.
