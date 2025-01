Los Gunners enfrentan otra temporada sin trofeos a menos que mejoren rápidamente, empezando con el Derbi del Norte de Londres.

Los últimos siete días deberían haber sido la semana definitoria de la temporada del Arsenal. Y, en cierto modo, lo fueron. Los Gunners fueron vencidos 2-0 en casa por Newcastle en el partido de ida de su semifinal de la Carabao Cup, antes de que un Manchester United con 10 hombres llegara al Emirates Stadium y eliminara a los anfitriones de la FA Cup en penales.

Los hombres de Mikel Arteta están en caída libre y necesitan desesperadamente revertir su trayectoria. Hace solo un mes, parecían estar listos para aprovechar el mal año del Manchester City y tenían fuertes esperanzas de llegar lejos en las cuatro competiciones. Fueron un buen valor en eso también, incluso con el capitán y talismán Martin Odegaard ausente por un período prolongado al inicio de la campaña.

Pero ahora, el Arsenal se está desmoronando. Las lesiones están aumentando, las actuaciones están disminuyendo y el ambiente en N5 se ha agriado particularmente. Con los archienemigos del Tottenham próximos a visitar el Emirates el miércoles, Arteta necesita encontrar una cura para la dolencia de su equipo en lugar de regodearse en la autocompasión.

La mentalidad de asedio que el español ha construido amenaza con convertirse en arrogancia, ya que el Arsenal ya no puede ser visto como el desvalido con agallas en su lucha por los principales honores. Cuando las cosas no van a su manera, no puede ser una cuestión de auto-mejora; no está ayudando a su causa.