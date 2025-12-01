Exentrenador de Diego Maradona insta a Lionel Messi a dejar la MLS y hacer un ‘detox’ antes del Mundial 2026

Se han discutido posibilidades sobre que Messi salga cedido de los Herons. Aunque la especulación sobre un regreso emocional al gigante de LaLiga, el Barcelona, se ha minimizado, los rumores persisten.

Incluso si no se concreta un préstamo temporal, Signorini insiste en que Messi debería alejarse de la burbuja deportiva en Miami. “A tres meses del Mundial, debería tomarse al menos un mes con su familia para desintoxicarse y regresar con el hambre que seguramente le provocará la ausencia. Debe priorizar el Mundial y no pensar en jugar cada partido desde el primer minuto”, declaró.

Messi, por su parte, no ha confirmado su participación en la Copa del Mundo 2026, y expresó a SPORT su preocupación por llegar en forma al evento: “No quiero ser una carga, por así decirlo. Quiero sentirme físicamente en forma y estar seguro de que puedo ayudar y contribuir al equipo. Nuestra temporada es diferente a la europea. Tendremos una pretemporada, con pocos partidos antes del Mundial, y veremos día a día cómo me siento físicamente para estar donde quiero y poder participar.

“Pero, por supuesto, soy consciente de que es un Mundial, y es algo especial. El Mundial es la competencia más grande que existe. Estoy entusiasmado, pero lo tomo día a día.”