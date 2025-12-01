Getty
Exentrenador de Diego Maradona insta a Lionel Messi a dejar la MLS y hacer un ‘detox’ antes del Mundial 2026
Sueño americano: Messi vive en Estados Unidos desde 2023
El ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, lleva dos años y medio en Estados Unidos, con un contrato extendido que lo mantendrá en el sur de Florida hasta 2028. Junto a su esposa Antonela y sus tres hijos, se han asentado cómodamente en Miami.
No obstante, surgen dudas —incluidas las propias de Messi— sobre si la vida en la MLS lo tendrá completamente preparado para afrontar otro gran torneo internacional, pese a haber conquistado la Bota de Oro en 2025 y llevar al Inter Miami a la final de la MLS Cup.
Advertencia a Messi: le sugieren que el nivel de la MLS no es suficiente para prepararse para el Mundial
El calendario del fútbol en Estados Unidos implica que Messi tendrá escasa acción competitiva de cara a la Copa del Mundo 2026, a diferencia de sus rivales europeos, quienes completarán otro exigente calendario doméstico y continental antes del torneo.
Fernando Signorini, legendario expreparador físico de la selección argentina que contribuyó a convertir a Maradona en campeón mundial y en una leyenda del fútbol, indicó a Super Deportivo Radio lo que Messi debería hacer en las próximas semanas y meses: “Leo debe priorizar la Copa del Mundo. Está atrapado en esta máquina infernal de romper récords sin un objetivo claro, porque lo que está haciendo ahora en el Inter Miami no es fútbol, es una parodia de fútbol.”
¿Messi jugará para Argentina en la Copa del Mundo 2026?
Se han discutido posibilidades sobre que Messi salga cedido de los Herons. Aunque la especulación sobre un regreso emocional al gigante de LaLiga, el Barcelona, se ha minimizado, los rumores persisten.
Incluso si no se concreta un préstamo temporal, Signorini insiste en que Messi debería alejarse de la burbuja deportiva en Miami. “A tres meses del Mundial, debería tomarse al menos un mes con su familia para desintoxicarse y regresar con el hambre que seguramente le provocará la ausencia. Debe priorizar el Mundial y no pensar en jugar cada partido desde el primer minuto”, declaró.
Messi, por su parte, no ha confirmado su participación en la Copa del Mundo 2026, y expresó a SPORT su preocupación por llegar en forma al evento: “No quiero ser una carga, por así decirlo. Quiero sentirme físicamente en forma y estar seguro de que puedo ayudar y contribuir al equipo. Nuestra temporada es diferente a la europea. Tendremos una pretemporada, con pocos partidos antes del Mundial, y veremos día a día cómo me siento físicamente para estar donde quiero y poder participar.
“Pero, por supuesto, soy consciente de que es un Mundial, y es algo especial. El Mundial es la competencia más grande que existe. Estoy entusiasmado, pero lo tomo día a día.”
Debate sobre el GOAT: Messi, un artista por encima de CR7
Se espera que Messi forme parte de los planes de Lionel Scaloni cuando el torneo insignia de la FIFA llegue a Estados Unidos, Canadá y México. Signorini confía en ello, destacando que, al igual que Maradona, Messi es uno de los pocos artistas del fútbol capaces de emocionar y entretener verdaderamente.
Habló sobre las habilidades excepcionales de Messi, que le han permitido reescribir la historia del deporte: “Ya no quedan artistas en el fútbol. Solo quedan atletas que juegan al deporte. Un artista te conmueve, un atleta apenas lo hace”.
Este comentario puede interpretarse como una crítica a Cristiano Ronaldo, eterno rival de Messi, quien ha construido su reputación a base de trabajo duro e impulso implacable, más que por talentos naturales. El debate sobre el GOAT sigue vivo, con Messi y Ronaldo como protagonistas junto al campeón mundial de 1986, Maradona.
