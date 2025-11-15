'Me culparon de todo' - Samuel Umtiti revela 'ruptura' con el Barcelona mientras el defensor retirado habla sobre 'episodios de depresión' durante largos periodos de lesión

Debido a los problemas recurrentes de lesiones, el defensor central apenas jugó después del éxito en el Mundial mientras luchaba por regresar al campo. Sin embargo, los desacuerdos con el Barcelona sobre las opciones de tratamiento y el desgaste mental al lidiar con sus problemas físicos causaron problemas entre el jugador y el club.

Umtiti, que ahora trabaja como comentarista para DAZN, dijo recientemente a RMC: "Después del Mundial, quería tomarme un tiempo para descubrir exactamente qué tenía y tomar las decisiones correctas sobre mi tratamiento. No estábamos necesariamente de acuerdo con el club, así que decidí buscar en otros lugares, ver especialistas para que todos pudieran darme su opinión. La mayoría de ellos me dijeron que no necesitaba someterme a cirugía. Al final, Barcelona escuchó mi elección, lo que yo quería.

"Pero creo que hubo cosas que sucedieron internamente que la gente no necesariamente apreció, aunque tengo un enorme respeto por todos. El hecho de que no esté haciendo mi rehabilitación contigo no significa que no te quiera. No, es solo que había decidido algo diferente porque lo que me ofreciste no funcionó. Pero al final, a partir de ese momento, creo que se creó la brecha y la gente comenzó a hablar, diciendo cosas que no eran necesariamente ciertas, poniendo toda la culpa sobre mí. Lo más importante para mí era regresar."