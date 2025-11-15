'Me culparon de todo' - Samuel Umtiti revela 'ruptura' con el Barcelona mientras el defensor retirado habla sobre 'episodios de depresión' durante largos periodos de lesión
Umiti terminó su carrera este verano.
Umtiti comenzó su carrera profesional en 2012 en el gigante de la Ligue, Lyon, y pasó cuatro temporadas con el equipo de la Ligue 1 antes de dirigirse a España para firmar con el Barcelona. El internacional francés tuvo un comienzo brillante en el Blaugrana y fue titular habitual bajo las órdenes de Luis Enrique, ganando múltiples trofeos, incluyendo títulos consecutivos de La Liga entre 2017 y 2019. Durante este período, también ganó la Copa del Mundo 2018 con Les Bleus y estaba experimentando un auge en su carrera.
Sin embargo, pronto fue aquejado por varias lesiones de rodilla que comenzaron a limitar su tiempo de juego con el club y la selección. Umtiti finalmente fue liberado por el gigante español en 2023 después de rescindir mutuamente su contrato. Regresó a Francia para unirse al Lille, pero su carrera se vio truncada debido a una lesión persistente, lo que lo llevó a anunciar su retiro en septiembre de este año.
- AFP
Umtiti revela 'ruptura' con el Barcelona
Debido a los problemas recurrentes de lesiones, el defensor central apenas jugó después del éxito en el Mundial mientras luchaba por regresar al campo. Sin embargo, los desacuerdos con el Barcelona sobre las opciones de tratamiento y el desgaste mental al lidiar con sus problemas físicos causaron problemas entre el jugador y el club.
Umtiti, que ahora trabaja como comentarista para DAZN, dijo recientemente a RMC: "Después del Mundial, quería tomarme un tiempo para descubrir exactamente qué tenía y tomar las decisiones correctas sobre mi tratamiento. No estábamos necesariamente de acuerdo con el club, así que decidí buscar en otros lugares, ver especialistas para que todos pudieran darme su opinión. La mayoría de ellos me dijeron que no necesitaba someterme a cirugía. Al final, Barcelona escuchó mi elección, lo que yo quería.
"Pero creo que hubo cosas que sucedieron internamente que la gente no necesariamente apreció, aunque tengo un enorme respeto por todos. El hecho de que no esté haciendo mi rehabilitación contigo no significa que no te quiera. No, es solo que había decidido algo diferente porque lo que me ofreciste no funcionó. Pero al final, a partir de ese momento, creo que se creó la brecha y la gente comenzó a hablar, diciendo cosas que no eran necesariamente ciertas, poniendo toda la culpa sobre mí. Lo más importante para mí era regresar."
El infierno de las lesiones 'afectó' al defensor francés
Umtiti añadió: "Mirando hacia atrás, sé que mentalmente fui muy, muy, muy afectado por ello, quizás por los episodios de depresión. Había tantas cosas... ni siquiera salía de mi casa. La gente no sabía todo esto. Pensaban: 'De todas formas, si no muestra nada en las redes sociales, significa que no está haciendo nada.' Pero trabajé muy duro, estaba haciendo dos o tres sesiones de entrenamiento al día, tenía un curso de preparación... Era increíble lo que estaba haciendo, realmente no tenía vida, no veía a mis amigos. Cuando leía todo lo que salía en la prensa, pensaba para mí mismo: '¿Cómo pueden pensar eso de mí? No soy así, el dinero no es lo que me motiva. Solo quería jugar al fútbol."
"Intenté hacer las cosas como el club quería, pero no funcionó; mi rodilla siempre estaba inflamada. Decidí hacer las cosas de manera diferente, pero aún seguía los consejos que me dieron porque no soy médico. También leí libros sobre el problema que tenía, dejé de comer carne y pescado, seguí una dieta increíble que me ayudó a deshacerme de la inflamación. Mi inflamación era tan severa que tuve que cambiar mi dieta. Algunas personas no hicieron necesariamente lo que debían haber hecho, y para mí, cuando eres profesional, no puedes ser tan incompetente. Antes tenía mucho resentimiento, pero he trabajado mucho y no guardo rencor contra nadie. Estoy en paz con todo eso."
- AFP
¿Qué quiere hacer Umtiti a continuación?
Mientras actualmente trabaja como comentarista, su ambición definitiva es convertirse en entrenador, como dijo a OLDTV: "Soy tan apasionado, veo cada partido. Sé que voy a obtener mis diplomas en las próximas semanas. Va a tomar algunos años, pero ser entrenador es el objetivo definitivo que me he propuesto. Añadió que su 'inspiración' provendrá de 'un poco de todo' lo que ha aprendido a lo largo de su carrera, subrayando su pasión por mantenerse conectado al fútbol."