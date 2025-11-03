Marcus Rashford hace 'feliz' a Hansi Flick pero el entrenador del Barcelona quiere más goles después de un papel clave en la victoria de La Liga

El Barcelona volvió a la senda del triunfo en el Estadio Olímpico, derrotando al Elche 3-1 para mantenerse a tiro de los líderes, el Real Madrid. El equipo de Hansi Flick dominó desde el principio, presionando agresivamente y aprovechando los fallos defensivos. Lamine Yamal y Ferran Torres marcaron dos veces en rápida sucesión, antes de que Rafa Mir redujera brevemente la diferencia. Pero el momento de la noche perteneció a Rashford, quien selló la victoria en el minuto 68 con un esfuerzo contundente que impactó en el larguero, registrando su sexto gol de la campaña y su decimotercera participación directa en goles esta temporada.

La confianza de Marcus Rashford sigue aumentando en ausencia de Raphinha. El jugador de 27 años ha prosperado por el flanco izquierdo, enlazando fluidamente con Torres y Fermín López en el sistema de alto ritmo de Flick. Su resurgimiento, después de un período difícil en el Manchester United, ha sido una de las historias de éxito del Barça esta temporada.

Después del partido, el entrenador Flick resumió el ambiente perfectamente al abordar el resultado con satisfacción pero manteniéndose con los pies en la tierra: “Lo más importante son los tres puntos,” dijo. “Hicimos muchas cosas bien, otras no tanto. Todavía hay áreas en las que debemos mejorar.”