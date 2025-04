Marcus Rashford, Casemiro y los 10 jugadores que Manchester United DEBE vender en la ventana de mercado de verano para que comience la reconstrucción de Ruben Amorim

Los Red Devils tendrán que deshacerse de una gran cantidad de jugadores inservibles una vez que termine su desastrosa campaña 2024-25.

"En el Manchester United, no tienes tiempo," dijo Ruben Amorim cuando se le preguntó sobre su futuro después de que los Red Devils fueran derrotados 1-0 por el Nottingham Forest en el City Ground el martes. "No tendré tiempo. Tenemos que hacerlo bien rápidamente. Aquí, la presión es a veces demasiado grande."

Esa fue la 13ª derrota del United en la Premier League de la temporada, una menos que su peor registro histórico establecido en 2023-24, y los dejó a siete puntos del Bournemouth, que está en el décimo lugar, con solo ocho partidos restantes. Es seguro decir que el equipo de Amorim no logrará terminar en la primera mitad de la tabla, y el United también se perderá el fútbol continental por primera vez en 10 años si no gana la Europa League.

No es de extrañar que Amorim sienta la presión. El exentrenador del Sporting CP firmó un contrato hasta 2027 cuando reemplazó a Erik ten Hag en Old Trafford en noviembre, pero no hay garantía de que lo cumpla después de no lograr un cambio inmediato en la fortuna del equipo.

El futuro de Amorim dependerá de cómo maneje la ventana de transferencias de verano, lo que le permitirá comenzar a reconstruir el equipo a su imagen. Según iNews, eso implicará la venta de hasta 10 jugadores del primer equipo, además de los agentes libres que se marcharán como Christian Eriksen y Victor Lindelof.

La pregunta es: ¿quién debería ser sacrificado para que Amorim pueda permitirse empezar a traer a sus objetivos principales? GOAL repasa las 10 estrellas que deben estar en la tabla de sacrificios...