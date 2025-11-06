¡Marc Guehi se descarta del movimiento al Real Madrid! El capitán del Crystal Palace desanima a los gigantes españoles con sus exigencias salariales
Real Madrid fuera de la carrera por el fichaje de Guehi debido al precio
El Real Madrid parece listo para retirarse de la carrera para fichar al central del Crystal Palace Guehi, con el medio español AS informando que sus altas demandas salariales y de prima de fichaje han hecho que la transferencia sea “prácticamente imposible”. Se espera que el jugador de 25 años, que tiene solo 18 meses restantes en su contrato actual, abandone Selhurst Park el próximo verano después de rechazar múltiples ofertas de renovación. Los Eagles ya han aceptado que su capitán pretende mudarse, pero Real Madrid, quienes estaban interesados en traer a un refuerzo defensivo a largo plazo, han sido descartados por el alto costo.
Fuentes cercanas a los Blancos sugieren que el equipo de reclutamiento del Real estaba impresionado con las actuaciones de Guehi en la Premier League y en el escenario internacional, pero no estaban dispuestos a igualar sus expectativas financieras. Se informa que el entorno de Guehi había buscado un aumento salarial significativo y un bono de firma de varios millones de libras, términos que excedían la estructura salarial interna del club. Como resultado, el Real Madrid ha dirigido su atención hacia otros lugares, dejando a Liverpool y al Bayern Múnich como los principales candidatos para obtener la firma del defensor inglés.
Guehi será elegible para negociar un precontrato con clubes del extranjero a partir de enero de 2026, aunque se espera que varios equipos de la Premier League hagan nuevos esfuerzos por ficharlo antes de esa fecha. Liverpool, que estuvo cerca de asegurar sus servicios este verano pasado, son considerados favoritos para concretar un acuerdo tras la retirada del Real. Sin embargo, el creciente interés del Bayern Múnich podría complicar las cosas en lo que promete ser una gran batalla de transferencias.
- Getty Images Sport
Real Madrid planificando el futuro
La retirada del Real Madrid de la carrera tiene menos que ver con la capacidad de Guehi y más con su estrategia defensiva en evolución de cara a 2026. El club busca activamente reforzar su línea defensiva en medio de una creciente crisis de lesiones y la incertidumbre a largo plazo que rodea a los defensores clave Eder Militao, David Alaba y Antonio Rudiger. Con los tres luchando con lesiones recurrentes o acercándose al último año de sus contratos, el Madrid está bajo presión para asegurar un nuevo líder defensivo para el próximo ciclo.
Militao ha sufrido desgarros del ligamento cruzado anterior en temporadas consecutivas, mientras que los problemas de forma física de Alaba han continuado hasta 2025, limitando su disponibilidad. Rudiger sigue siendo consistente pero cumple 33 años en 2026, lo que ha iniciado discusiones sobre la planificación de la sucesión en el corazón de la defensa de Xabi Alonso. Por lo tanto, el Real Madrid ha estado buscando en Europa defensores de primer nivel disponibles a precios razonables o que se acerquen al final de sus contratos, una estrategia que inicialmente hizo que Guehi fuera atractivo.
Sin embargo, se informa que las demandas financieras de Guehi superaron las de cualquier defensor existente en Madrid, y la jerarquía del club, liderada por Florentino Pérez, no tiene intención de romper su equilibrio salarial interno por un fichaje que no esté al nivel Galáctico. Con Guehi fuera de la mesa, Los Blancos están ahora centrando su atención en otros objetivos a largo plazo, incluidos Dayot Upamecano del Bayern Múnich, Ibrahima Konate del Liverpool y William Saliba del Arsenal, todos ellos seguidos por los ojeadores del Madrid en los últimos meses.
- (C)Getty Images
El espectacular colapso del traspaso de Guehi al Liverpool
La decisión de Guehi de buscar altos salarios se produce en el contexto de su fallido traspaso al Liverpool a principios de este año, una saga que dominó las últimas horas de la ventana de verano de 2025. El Liverpool había acordado una tarifa de £35 millones (€40 millones) con Crystal Palace, incluyendo una cláusula de venta, y el jugador incluso se sometió a partes de su examen médico antes de un posible traspaso a Anfield el último día de plazo. Sin embargo, la transferencia colapsó en el último momento después de que el Palace no lograra asegurar un reemplazo, lo que supuestamente llevó al entrenador Oliver Glasner a amenazar con renunciar si la venta seguía adelante.
El objetivo principal del Palace, Igor Julio del Brighton, eligió unirse a West Ham en su lugar, dejando a los Eagles sin cobertura adecuada y obligando al presidente Steve Parish a cancelar el acuerdo a pesar de que la hoja de trato ya había sido presentada. Guehi, de quien se decía que estaba “devastado” por la decisión, volvió a entrenar con los Eagles la semana siguiente pero dejó claro su intención de moverse cuando expire su contrato. La ruptura de ese movimiento no solo frustró al Liverpool, sino que también alertó a varios gigantes europeos, con Real Madrid, Bayern Múnich e Inter contactando a sus representantes poco después.
Para el Liverpool, el fracaso de la transferencia representó un raro desliz en una ventana por lo demás calculada, en la que lograron fichar a Alexander Isak, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong y Florian Wirtz, entre muchos otros. Los Reds han mantenido contacto con el entorno de Guehi desde entonces, con fuentes que sugieren que sigue siendo su “objetivo prioritario” para eventualmente suceder a Van Dijk.
¿Qué sigue?
Con el Real Madrid retirándose oficialmente del acuerdo, se espera que la carrera por la firma de Guehi ahora se intensifique entre el Liverpool y el Bayern Múnich. La ventaja del Liverpool radica en la admiración de larga data del jugador por el club y su deseo de permanecer en la Premier League, mientras que el Bayern está preparado para ofrecerle un contrato lucrativo. Ambos clubes ven a Guehi como un líder capaz de anclar su defensa durante años.
Para el Crystal Palace, la prioridad es la estabilidad hasta el final de la temporada. El club se resigna a perder a su capitán pero está decidido a mantenerlo hasta que su contrato expire en 2026, creyendo que su liderazgo y consistencia son vitales para su campaña en la Premier League.