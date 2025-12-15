Getty Images Sport
Marc-André ter Stegen puede quedarse en el Barcelona mientras Hansi Flick insinúa su regreso al once tras descartar a Joan García
Hansi Flick deja el futuro en manos de ter Stegen
Marc-André ter Stegen, pilar de la defensa del Barcelona durante más de una década, se ha encontrado en una situación poco habitual esta temporada tras el ascenso de Joan García como número uno indiscutible. El alemán recién regresó de un largo período de recuperación tras una cirugía, pero antes de que comenzara la temporada ya se le había informado que no tendría prioridad esta campaña, con García y Wojciech Szczesny por delante.
Con sus aspiraciones de jugar en el Mundial 2026 dependiendo de sus minutos en el campo, Ter Stegen podría contemplar un cambio en la ventana de enero si no encuentra un camino de regreso al primer equipo en el Camp Nou. Sin embargo, Hansi Flick fue claro al descartar cualquier idea de que el club esté presionando al portero para que se marche, subrayando su respeto por él y reconociendo que la decisión final recae en el propio jugador.
"Creo que es su decisión", declaró Flick en conferencia de prensa. "Hemos hablado sobre su situación y le tengo un gran respeto a Marc porque es un portero excelente y, personalmente, una gran persona para el equipo. Pero al final, es él quien debe decidir, no yo."
Cambios confirmados para el viaje de la Copa del Rey
La rueda de prensa también abordó la convocatoria inmediata del equipo para el viaje de mitad de semana ante Guadalajara. Con un calendario todavía muy cargado, surgieron preguntas sobre la posible rotación en la portería. Flick confirmó que habrá un cambio para este partido, descartando el inicio del actual número uno, Joan García, pero se abstuvo de confirmar si Szczesny será el titular, dejando abierta la opción de que Ter Stegen pueda hacer su primera aparición de la temporada.
"Vamos a darle un descanso a Joan mañana", declaró Flick. "Primero queremos hablar con los jugadores y, antes del partido, les diremos quién va a jugar. Hoy no es el momento de tomar decisiones, estamos en el proceso de recuperación."
Elogio por la profundidad en la portería
El entrenador del Barcelona también habló sobre el estado general de su departamento de porteros. Destacó la profundidad disponible, mencionando a Ter Stegen junto a Szczęsny, quien volvió del retiro para actuar como opción de respaldo y formó parte del equipo que aseguró títulos la temporada pasada.
Flick reiteró el orden actual, elogiando las contribuciones de los tres porteros senior del equipo.
"Marc es un portero fantástico y, en la portería, contamos con tres grandes porteros", continuó Flick. "Veremos qué sucede. Ya he dicho que Joan es el número uno, y a partir de ahí veremos cómo se desarrollan las cosas. Ter Stegen jugó la temporada pasada y ganamos tres títulos con él. Esta temporada, cuando estuvo lesionado, nos aportó estabilidad. Ter Stegen también es un jugador muy importante dentro del vestuario."
¿Qué sigue?
El partido contra el equipo de tercera división Guadalajara se disputará el miércoles, con el equipo de Flick buscando avanzar a los octavos de final de la competición. Tres días después, volverán a LaLiga con un viaje a Villarreal, donde intentarán mantener, e incluso ampliar, su ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en la cima de la tabla. Sin embargo, el Villarreal ocupa la tercera posición y se encuentra a ocho puntos del Barcelona tras conseguir su sexto triunfo consecutivo en la máxima categoría española el pasado fin de semana.
