Manchester City, interesado en un acuerdo para fichar al prodigio del Valencia a pesar de que el adolescente rechazó el traslado al Etihad para firmar un nuevo contrato

Según un informe del medio español Cadena Cope, el City ha renovado su interés de transferencia en Dura, de 17 años.

Se informa que los campeones de la Premier League están haciendo "otro intento" por asegurar al joven, a pesar de haber sido rechazados por el jugador en favor de un nuevo contrato en Mestalla el año pasado.

Se dice que el City está siguiendo de cerca el progreso del internacional sub-17 de España, lo que indica un "serio interés" en el jugador. El informe afirma que el equipo de Pep Guardiola "no se pierde un solo detalle de su progreso" mientras se desarrolla dentro del sistema de la academia del Valencia.

No se especifica si el City está planeando un movimiento para la ventana de transferencias de enero o si esperarán hasta el verano de 2026. Sin embargo, su intención de volver a la mesa por un jugador que previamente los rechazó señala una fuerte creencia en su potencial. Valencia, señala el informe, debe "ser cauteloso" ante los renovados esfuerzos de los gigantes ingleses.