'Es mágico' - El proyecto de 23 años que llevó a Curazao a su primera Copa del Mundo

Algunos han descrito la clasificación de Curazao para el Mundial como un milagro, el tipo de cosa que requiere fe en un poder superior de algún tipo. Y sí, hubo algo más grande que la vida esa noche en Kingston hace dos semanas, cuando la Ola Azul aseguró un empate con Jamaica para avanzar al torneo de 2026.

El presidente de la FA, Gilbert Martina, entiende por qué sigue apareciendo la palabra. Los jugadores de Curazao rezan antes de cada sesión de entrenamiento y cada partido, no a una sola fe o tradición, sino como una muestra de unidad. Para ellos, la fe es el punto de partida.

“Comenzamos con una oración: rezar para agradecer que estamos vivos. Rezar para agradecer por el viaje que tenemos por delante. Espiritualidad, religión, como quieras llamarlo, esa es una parte clave del equipo”, dijo Martina a GOAL.

Funcionó. No solo eso, por supuesto. Hay otras dinámicas que intervienen en un equipo ganador: tácticas, rendimiento en los días de partido, quizás un poco de suerte a lo largo de los 90 minutos. Para Curazao, la oración fue un acto de unificación, una forma para un equipo de 26 jugadores, representando a una nación de solo 155,000 habitantes, de expresar su unidad mientras afrontaban cada día.

Y su clasificación, en un sentido más amplio, requirió un poco de todo. ¿Oración? Por supuesto. Sin embargo, fue igualmente sobre un sentido de propósito, una creencia genuina y la cantidad adecuada de inversión dirigida para impulsar a una pequeña nación al torneo de 2026.

“Lo llamo un viaje divino. Es mágico. Cuando todo se alinea, el universo se alinea con tu objetivo, entonces sucede la magia.”