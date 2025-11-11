Lyon, cerrado por protestas contra PSG mientras el jefe de la Ligue 1 apoya al árbitro en decisiones polémicas

Lyon se quedó furioso después de que una serie de momentos clave fueran en su contra en su partido contra el PSG. En el minuto 27, el aparente mano de Ilia Zabarnyi dentro del área de penalti quedó sin castigo. Poco después, se mantuvo el gol de Khvicha Kvaratskhelia a pesar de la entrada por detrás de Vitinha sobre Tanner Tessmann. Justo antes del descanso, se ignoró un desafío de Kang-in Lee sobre Nicolas Tagliafico dentro del área del PSG. La controversia se profundizó cuando Tagliafico recibió una tarjeta roja directa por una entrada tardía sobre Vitinha, dejando al Lyon con 10 hombres. El VAR mantuvo la decisión, provocando la indignación de los jugadores y el personal del Lyon.

El asistente del entrenador del Lyon, Jorge Maciel, lanzó una dura crítica posterior al partido, afirmando que solo los cuatro árbitros en el campo no se dieron cuenta de las faltas cometidas durante el juego. Dijo: “Creo que hay 59,000 personas en el estadio, y solo cuatro de ellas no vieron las faltas que analizamos. Ni siquiera necesitamos ver las repeticiones. Cuando sucede de una manera, no lo entendemos. Cuando sucede con la arrogancia de ni siquiera tener la oportunidad de discutirlo, no lo entendemos.”

Maciel continuó acusando a los oficiales de favorecer al PSG, sugiriendo que los campeones no necesitaban "jugar con 16 hombres" ya que son ya el mejor equipo de Europa.