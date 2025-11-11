Lyon, cerrado por protestas contra PSG mientras el jefe de la Ligue 1 apoya al árbitro en decisiones polémicas
Lyon frustrado con decisiones que favorecen a PSG
Lyon se quedó furioso después de que una serie de momentos clave fueran en su contra en su partido contra el PSG. En el minuto 27, el aparente mano de Ilia Zabarnyi dentro del área de penalti quedó sin castigo. Poco después, se mantuvo el gol de Khvicha Kvaratskhelia a pesar de la entrada por detrás de Vitinha sobre Tanner Tessmann. Justo antes del descanso, se ignoró un desafío de Kang-in Lee sobre Nicolas Tagliafico dentro del área del PSG. La controversia se profundizó cuando Tagliafico recibió una tarjeta roja directa por una entrada tardía sobre Vitinha, dejando al Lyon con 10 hombres. El VAR mantuvo la decisión, provocando la indignación de los jugadores y el personal del Lyon.
El asistente del entrenador del Lyon, Jorge Maciel, lanzó una dura crítica posterior al partido, afirmando que solo los cuatro árbitros en el campo no se dieron cuenta de las faltas cometidas durante el juego. Dijo: “Creo que hay 59,000 personas en el estadio, y solo cuatro de ellas no vieron las faltas que analizamos. Ni siquiera necesitamos ver las repeticiones. Cuando sucede de una manera, no lo entendemos. Cuando sucede con la arrogancia de ni siquiera tener la oportunidad de discutirlo, no lo entendemos.”
Maciel continuó acusando a los oficiales de favorecer al PSG, sugiriendo que los campeones no necesitaban "jugar con 16 hombres" ya que son ya el mejor equipo de Europa.
Delerue defiende a los árbitros
En una entrevista con L'Equipe, el jefe de la asociación de árbitros de la Ligue 1, Delerue, defendió a los oficiales designados para el partido y explicó el razonamiento detrás de sus decisiones clave.
Él aclaró por qué no se señaló mano de Zabarnyi, diciendo: “El VAR siguió el protocolo de IFAB revisando todos los ángulos e imágenes disponibles, ninguno de los cuales mostró claramente que la decisión de no otorgar un penal fuera definitivamente errónea, o si Zabarnyi realmente tocó el balón.”
Delerue también justificó la decisión respecto al desafío de Lee sobre Tagliafico, afirmando: “La intervención de Lee no es sancionable bajo las reglas del juego. Fue un contacto natural que no impidió a Tagliafico jugar el balón.”
Vitinha encuentra la laguna
El PSG, que estuvo sin jugadores clave como Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Nuno Mendes debido a lesiones, tomó una ventaja temprana a través de Warren Zaire-Emery en los primeros diez minutos. Lyon empató rápidamente a través de Moreira, pero Kvaratskhelia restauró la ventaja del PSG poco después. Ainsley Maitland-Niles anotó nuevamente para hacer el 2-2, y el partido parecía dirigirse a un empate hasta que Joao Neves se elevó para marcar de un córner tardío, asegurando la victoria para el equipo de Luis Enrique. El resultado llevó al PSG de nuevo a la cima de la tabla, mientras que Lyon cayó al séptimo lugar.
El gol de Kvaratskhelia llegó justo después de la falta de Vitinha sobre Tessman. Delerue admitió que Vitinha aprovechó un vacío en las reglas para evitar el castigo cuando dijo: “Esta es una situación muy compleja en la que el DA no pudo llegar a una decisión unánime al 100 por ciento. El contacto afectó la capacidad de Tessman para mantener el control del balón, por lo que consideraríamos principalmente que fue una falta durante la recuperación y anularíamos el gol. Pero estamos en una zona gris, por lo que la decisión del VAR de no desafiar al árbitro central es comprensible.”
El PSG utiliza el parón internacional para fortalecerse
Enrique aprovechará el parón internacional para recuperar a jugadores clave de sus lesiones y refinar su sistema táctico. El entrenador del PSG busca aprender de la derrota contra el Bayern Múnich, hacer los ajustes necesarios para evitar errores similares en futuros partidos y fortalecer aún más el rendimiento general de su equipo.
Están en la cima de la máxima categoría francesa con una ventaja de dos puntos sobre Marsella y Lens, mientras que la derrota del Lyon, sin victorias en cuatro partidos, los sitúa séptimos en la tabla y a siete puntos de distancia de los campeones reinantes.