Luis Suárez queda suspendido para el decisivo Juego 3 de Inter Miami contra Nashville en los Playoffs de la MLS Cup

Desde que regresó de su suspensión, el veterano de 38 años Luis Suárez ha disputado todos los minutos con Inter Miami, a pesar del desgaste acumulado a lo largo de su extensa carrera. Esta temporada ha marcado 14 goles y ha repartido 15 asistencias, lo que subraya la dificultad que enfrentará el equipo para reemplazarlo en la punta de su ataque.

Cuando Suárez fue suspendido en septiembre, el director técnico de Miami, Javier Mascherano, alineó a Lionel Messi y Tadeo Allende en el ataque. Durante esos tres partidos, Miami sumó seis puntos, con victorias sobre D.C. United y Seattle Sounders, aunque cayó 3-0 frente al Charlotte FC en el estadio Bank of America.