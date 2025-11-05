Getty Images Sport
Luis Suárez queda suspendido para el decisivo Juego 3 de Inter Miami contra Nashville en los Playoffs de la MLS Cup
- Getty Images
Causa de la suspensión
La suspensión de Luis Suárez se debe a un incidente fuera del balón ocurrido en el minuto 71 durante la derrota 2-1 de Inter Miami en el segundo partido de la serie de playoffs contra Nashville. Con menos de 20 minutos por jugar, Suárez pateó a Andy Najar, y aunque el árbitro no sancionó la acción en el campo, el comité disciplinario de la liga decidió imponerle un partido de suspensión por el incidente.
- Getty Images Sport
Acostumbrado a las suspensiones
Suárez no es, por supuesto, ajeno a las suspensiones, especialmente durante su carrera en Europa, donde fue sancionado en varias ocasiones por incidentes de mordiscos. Además, este mismo verano recibió un castigo severo: fue suspendido seis partidos de la Leagues Cup y tres de la MLS tras escupir al director de seguridad de Seattle Sounders, Gene Ramirez, luego de la final de la Leagues Cup.
- Getty Images Sport
Sustituyendo a la figura clave del ataque
Desde que regresó de su suspensión, el veterano de 38 años Luis Suárez ha disputado todos los minutos con Inter Miami, a pesar del desgaste acumulado a lo largo de su extensa carrera. Esta temporada ha marcado 14 goles y ha repartido 15 asistencias, lo que subraya la dificultad que enfrentará el equipo para reemplazarlo en la punta de su ataque.
Cuando Suárez fue suspendido en septiembre, el director técnico de Miami, Javier Mascherano, alineó a Lionel Messi y Tadeo Allende en el ataque. Durante esos tres partidos, Miami sumó seis puntos, con victorias sobre D.C. United y Seattle Sounders, aunque cayó 3-0 frente al Charlotte FC en el estadio Bank of America.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue?
Las Garzas recibirán a Nashville este sábado con su temporada en juego. Messi y compañía se quedaron con el Supporters' Shield la temporada pasada, pero cayeron en el primer obstáculo de una serie de tres partidos ante Atlanta United. Este sábado buscarán evitar un destino similar y poner fin a la temporada con trofeos en sus vitrinas.
Anuncios