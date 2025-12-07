Luis Suárez decidirá su futuro tras ayudar a Lionel Messi y al Inter Miami a ganar la MLS Cup

Inter Miami se consagró campeón de la MLS Cup tras vencer 3-1 a los Vancouver Whitecaps, un momento histórico para el club que coronó una temporada en la que Luis Suárez fue clave. El uruguayo destacó tanto en la temporada regular como en los playoffs, aunque ahora enfrenta un futuro incierto: su contrato expira a fin de mes y, a diferencia de Jordi Alba y Sergio Busquets, no ha anunciado ni su retiro ni una extensión.

Durante la temporada regular, Suárez registró 10 goles y 10 asistencias en la MLS, y sumó otra asistencia en la postemporada, demostrando que, a sus 38 años, sigue siendo un jugador de calidad. Sin embargo, en la recta final, perdió su lugar en el once titular ante el joven Mateo Silvetti, primero por una suspensión y luego por decisiones tácticas del entrenador Javier Mascherano. A pesar de asumir un rol reducido, Suárez siguió siendo una pieza fundamental dentro del equipo y clave en la conquista del título.

El Inter Miami abordó el tema de su futuro antes de la final, dejando claro que el próximo paso del delantero depende exclusivamente de él. Mascherano y David Beckham reconocieron la profundidad del plantel, que permitió cubrir la ausencia de Suárez durante su suspensión, pero el respeto por su carrera legendaria permanece intacto. Así, la MLS Cup se convirtió no solo en una celebración del campeonato, sino también en un punto de inflexión respecto al próximo capítulo en la carrera de Suárez.