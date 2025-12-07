Getty Images Sport
Luis Suárez decidirá su futuro tras ayudar a Lionel Messi y al Inter Miami a ganar la MLS Cup
El futuro de Luis Suárez en el Inter Miami sigue en suspenso
Inter Miami se consagró campeón de la MLS Cup tras vencer 3-1 a los Vancouver Whitecaps, un momento histórico para el club que coronó una temporada en la que Luis Suárez fue clave. El uruguayo destacó tanto en la temporada regular como en los playoffs, aunque ahora enfrenta un futuro incierto: su contrato expira a fin de mes y, a diferencia de Jordi Alba y Sergio Busquets, no ha anunciado ni su retiro ni una extensión.
Durante la temporada regular, Suárez registró 10 goles y 10 asistencias en la MLS, y sumó otra asistencia en la postemporada, demostrando que, a sus 38 años, sigue siendo un jugador de calidad. Sin embargo, en la recta final, perdió su lugar en el once titular ante el joven Mateo Silvetti, primero por una suspensión y luego por decisiones tácticas del entrenador Javier Mascherano. A pesar de asumir un rol reducido, Suárez siguió siendo una pieza fundamental dentro del equipo y clave en la conquista del título.
El Inter Miami abordó el tema de su futuro antes de la final, dejando claro que el próximo paso del delantero depende exclusivamente de él. Mascherano y David Beckham reconocieron la profundidad del plantel, que permitió cubrir la ausencia de Suárez durante su suspensión, pero el respeto por su carrera legendaria permanece intacto. Así, la MLS Cup se convirtió no solo en una celebración del campeonato, sino también en un punto de inflexión respecto al próximo capítulo en la carrera de Suárez.
El jefe del Inter Miami deja la decisión final a Suárez
Hablando antes de la final de la MLS Cup, el presidente del Inter Miami, Jorge Mas, dijo: “Luis Suárez es una leyenda del fútbol, uno de los mejores ‘nueves’ no solo de esta generación, sino de todos los tiempos. Luis tendrá que tomar una decisión cuando termine la temporada, así que mañana será su momento.”
“En cuanto al club —continúo Mas—, quiero aclararlo porque he leído mucho sobre Luis: si al inicio del año alguien nos hubiera dado la oportunidad de tener un delantero que jugara más de 4,000 minutos, anotara más de 15 goles y diera entre 16 y 17 asistencias, todos firmaríamos sin dudarlo para contar con un jugador así.”
“Luis merece poder decidir su salida por la puerta grande y ser celebrado como corresponde por el club. Y si decide quedarse un año más, sería fantástico. Me gustaría verlo continuar aquí. Por supuesto, en ese caso las conversaciones serían sobre cómo permanecería, involucrando a Mascherano y a Luis, pero la decisión final es únicamente de él.”
Suárez ve reducidos sus minutos en los playoffs de la MLS
El contrato de Luis Suárez, vigente hasta la temporada 2025 de la MLS, expira oficialmente pocas horas después de la final de la MLS Cup, dejando al delantero ante una encrucijada: decidir si continúa un año más o si se despide del club. Su desempeño a lo largo de 2025 fue sobresaliente, sumando 17 goles y 17 asistencias en 50 partidos, considerando la Leagues Cup, el Mundial de Clubes y la Champions Cup.
La decisión de Javier Mascherano de incluir a Mateo Silvetti en las últimas semanas refleja una estrategia de largo plazo centrada en integrar atacantes jóvenes. La suspensión de Suárez abrió la puerta inicialmente al adolescente, pero sus destacadas actuaciones le aseguraron un lugar en el once titular incluso tras el regreso del veterano. Aunque esto redujo ligeramente los minutos de Suárez, también evidenció el equilibrio competitivo que Miami busca establecer rumbo a 2026.
Inter Miami tiene opciones si Suárez se va
El Inter de Miami ahora aguarda la decisión de Luis Suárez, que podría conocerse en cuestión de días, mientras el delantero evalúa si extender su carrera o dar un paso al costado tras conquistar un título importante. Si decide quedarse, el club negociará un contrato adaptado a un rol reducido, integrándolo en los planes tácticos en evolución de Mascherano. En caso de que opte por partir o retirarse, se informa que las Garzas ya consideran un posible fichaje del exdelantero del Chelsea, Timo Werner.
