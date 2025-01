Los mejores momentos de Raúl Jiménez en la Premier League hasta ahora

Raúl Jiménez supera obstáculos, hace historia en la Premier League y brilla con Fulham, consolidándose como el máximo goleador mexicano.

La Premier League ha sido testigo de momentos inolvidables en la carrera de Raúl Jiménez, un delantero que ha sabido superar obstáculos y dejar huella en una de las ligas más competitivas del mundo. A finales de 2020, el destino le jugó una carta difícil cuando, en un choque con David Luiz durante un partido contra el Arsenal, sufrió una fractura de cráneo que puso en riesgo su vida y su carrera. Este incidente marcó un antes y un después, no solo para el mexicano, sino también para la comunidad futbolística, que quedó impactada por la gravedad de la lesión. Pero Jiménez, con una resiliencia única, emprendió un camino de recuperación que lo llevó de vuelta al campo, demostrando que aún tenía mucho que aportar.

Antes de aquel desafortunado evento, Raúl había firmado dos temporadas espectaculares con los Wolves. Su capacidad goleadora y su estilo de juego lo convirtieron rápidamente en una de las figuras más importantes del equipo y en un jugador codiciado por clubes de Inglaterra y Europa. Las 44 anotaciones que registró durante sus primeras campañas con los Wolves consolidaron su lugar como uno de los delanteros más letales de la liga, acompañadas de sus icónicas celebraciones con máscara de luchador, que encendieron la pasión tanto en la afición inglesa como en la mexicana.

Su regreso al campo no estuvo exento de polémicas, especialmente cuando fue convocado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 en medio de dudas sobre su estado físico. A pesar de los cuestionamientos, Jiménez siguió trabajando para recuperar su mejor nivel. Su fichaje con el Fulham marcó un nuevo capítulo en su carrera, donde no solo retomó su confianza, sino que también alcanzó un logro histórico al superar a Javier ‘Chicharito’ Hernández como el máximo goleador mexicano en la Premier League con 55 anotaciones. Este fin de semana, Raúl no solo hizo historia, sino que revivió aquellos cánticos de los aficionados que, desde Inglaterra hasta México, celebran cada uno de sus goles como si fuera propio. En GOAL, repasamos los momentos más memorables del ‘Lobo de Tepeji’ en Inglaterra.