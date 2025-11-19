'Listo para hacer mi parte' - Cristiano Ronaldo envía un mensaje tras asistir a la cena en la Casa Blanca con Donald Trump

La ausencia de Ronaldo en el campo no frenó la campaña de clasificación de Portugal rumbo a la Copa del Mundo. Sus compañeros consiguieron una victoria aplastante por nueve goles ante Armenia, resultado que aseguró su boleto al torneo del próximo año, y que el propio Ronaldo celebró desde la distancia. Sin embargo, su situación disciplinaria sigue pendiente: aún debe cumplir dos partidos de suspensión, lo que abre la posibilidad de que se pierda el debut de Portugal cuando el Mundial arranque en junio de 2026. Se espera que la federación portuguesa presente una apelación con la intención de reducir el castigo.

El seleccionador nacional, Roberto Martínez, expresó su molestia por la expulsión, insistiendo en que la sanción fue exagerada para lo que describió como una reacción ante un hostigamiento constante.

Martínez explicó: “Después del partido, es difícil porque las emociones pueden nublarlo todo. Vi su reacción a una provocación. Comenzó desde el inicio del encuentro, en cada jugada dentro del área. Incluso empezó el día anterior en la conferencia de prensa. Fue una reacción para intentar seguir jugando. Otros habrían caído buscando un penal. No es una acción violenta ni una roja por agresión; es una reacción a la provocación. Debemos presentar el caso y prepararnos bien. Diría que sería muy injusto imponer una suspensión prolongada”.

La influencia financiera de Ronaldo sigue siendo inigualable en el deporte. Su contrato inicial con Al-Nassr tenía un valor estimado de 200 millones de dólares (£153 millones) por año. En junio firmó una extensión de dos años por alrededor de 400 millones de dólares (£306 millones), consolidando su estatus como el primer futbolista multimillonario. Bloomberg calcula su fortuna actual en aproximadamente 1.4 mil millones de dólares.