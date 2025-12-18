Getty/GOAL
¡Lionel Messi vs Lamine Yamal! La FIFA confirma la Finalissima en Catar entre Argentina y España
Argentina y España se enfrentarán en la Finalissima en Catar
España y Argentina han confirmado que se enfrentarán en la Finalissima, con el duelo intercontinental programado para el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail de Catar. El partido reunirá a los actuales campeones de Europa y a los monarcas de la Copa América en un encuentro de exhibición que, con el paso del tiempo, se ha consolidado como uno de los eventos más prestigiosos del calendario internacional fuera de la Copa del Mundo.
El compromiso marcará la cuarta edición histórica de la Finalissima, aunque será apenas la segunda que se dispute en lo que va de este siglo. Argentina llega como campeona defensora tras imponerse 3-0 a Italia en Wembley en 2022. En ediciones anteriores del certamen, Francia derrotó a Uruguay en 1985, mientras que la Albiceleste venció a Dinamarca en la tanda de penales en 1993.
Más allá de la disputa por el trofeo, el encuentro ha capturado la atención mundial por las historias individuales que lo rodean. El partido representará el primer enfrentamiento a nivel absoluto entre Lamine Yamal, la joven joya del Barcelona, y Lionel Messi, capitán de la selección argentina, en un duelo cargado de simbolismo que enfrenta al presente y al futuro del fútbol internacional.
Messi regresa a Lusail para un duelo poco habitual
La Finalissima es mucho más que un trofeo aislado: se ha convertido en un evento emblemático dentro de la alianza entre la UEFA y la CONMEBOL. Al enfrentar a los campeones de Europa con los de Sudamérica, el partido busca celebrar la excelencia continental y ofrecer a los aficionados un cruce competitivo poco habitual entre las dos regiones históricamente dominantes del fútbol mundial.
Para Argentina, el escenario añade una carga emocional especial, ya que el Estadio Lusail fue el lugar donde Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en 2022, poniendo fin a una espera de 36 años de la Albiceleste por el título más codiciado del deporte. España, en tanto, llega como campeona de Europa y como una de las grandes candidatas de cara al Mundial de 2026.
El vínculo Messi–Lamine Yamal
Todas las miradas se posarán inevitablemente en el encuentro entre Lamine Yamal y Lionel Messi, una coincidencia casi poética por la profunda conexión que ambos comparten con el Barcelona. Los dos son extremos derechos zurdos, ambos han vestido la icónica camiseta número 10 y ambos emergieron de La Masia como talentos generacionales, aunque en momentos muy distintos de sus respectivas carreras.
Con apenas 18 años, Yamal ya se ha consolidado como una pieza clave tanto en su club como en la selección, siendo protagonista en la conquista de la Eurocopa por parte de España y acumulando comparaciones constantes con Messi. El joven ha intentado frenar esas narrativas en repetidas ocasiones, subrayando su deseo de construir su propio camino sin cargar con la etiqueta de heredero del astro argentino.
No obstante, el vínculo entre ambos se remonta mucho antes de este enfrentamiento confirmado. Durante la Eurocopa 2024 resurgieron imágenes de Messi posando con un Yamal aún bebé en una sesión fotográfica para un calendario benéfico en 2007. Otras fotografías también los muestran juntos en la ciudad deportiva del Barcelona, cuando Yamal todavía era jugador de las categorías inferiores y Messi se encontraba en la cima de su dominio mundial.
Finalissima se jugará el 27 de marzo
La atención se centra ahora en el 27 de marzo, fecha en la que España y Argentina se medirán en Catar en un encuentro cargado tanto de significado deportivo como simbólico. La Finalissima se definirá en 90 minutos, con tanda de penales en caso de empate, lo que garantiza un campeón en la noche del Estadio Lusail.
Para ambas selecciones, el partido también forma parte de su preparación de cara al Mundial de 2026. Tanto España como Argentina figuran entre las favoritas para el torneo ampliado, y la Finalissima representa una oportunidad poco habitual para medirse ante rivales de élite fuera de sus respectivas confederaciones.
