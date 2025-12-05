Getty
Lionel Messi habla sobre el sueño de su infancia que cambió al debutar en el Barcelona
La servilleta que revolucionó la historia del fútbol
Firmada el 14 de diciembre de 2000, la servilleta se ha convertido en uno de los objetos más icónicos de la historia del fútbol. Con tinta azul y apresuradamente garabateada por el director deportivo del Barça, Carles Rexach, contenía un compromiso personal de fichar al joven Lionel Messi, de 13 años, “independientemente de cualquier opinión disidente”. Junto a la firma de Rexach estaban las de Josep Minguella, asesor de fichajes, y Horacio Gaggioli, su agente, quienes habían defendido el potencial de Messi cuando otros dudaban.
La servilleta surgió en un momento de creciente incertidumbre para la familia Messi. Tras la prueba del jugador, las semanas pasaban con escasa comunicación del Barça, mientras Real Madrid y Atlético de Madrid se perfilaban como posibles alternativas. Jorge Messi, su padre, temía que la oportunidad se esfumara. Consciente de que el club podía perder a un talento generacional, Rexach invitó a Jorge a almorzar y, al no contar con un documento oficial, plasmó su compromiso en el único material disponible: una servilleta. Messi fue fichado oficialmente un mes después, y la historia continuó su curso.
El texto traducido al inglés dice:"In Barcelona, on December 14, 2000, and in the presence of Mr. Minguella and Mr. Horacio, Carles Rexach, sporting director of FC Barcelona, agrees, under his responsibility and independently of any dissenting opinion, to sign the player Lionel Messi, provided the agreed amounts are respected."
- Getty Images
Un debut que cerró una puerta y abrió el mundo
El debut de Messi con el Barcelona llegó tres años después, el 16 de noviembre de 2003, en un amistoso contra el Porto. Frank Rijkaard hizo ingresar al joven de 16 años en el minuto 71. Incluso entonces, se comentaba en La Masia que el adolescente de Rosario poseía un talento único, aunque pocos podían prever la magnitud de lo que vendría. Su primer partido competitivo con el primer equipo se produjo al año siguiente, el 16 de octubre, en La Liga contra el Espanyol. Con 17 años, tres meses y 22 días, se convirtió en el jugador más joven en representar al Barcelona en una competición oficial. En ese momento, su sueño de jugar para Newell’s quedó atrás, dando paso a una nueva realidad.
En una entrevista con ESPN, Messi recordó:"Siempre digo que mi sueño de la infancia era jugar para el primer equipo de Newell’s. Iba al estadio, jugué allí, y soñaba con ser profesional en Primera. Luego mi vida cambió por completo porque me fui a los 13, debuté con el Barcelona, y todo lo que pasó después. Es algo que nunca me hubiera imaginado, ni siquiera en mis mejores sueños. Viví cosas mucho más grandes de lo que podría haber soñado."
La era dorada de Messi en el Barcelona
Messi anotó 672 goles en 778 partidos con el Barcelona, conquistó 10 títulos de La Liga, levantó cuatro Champions League y dejó un legado que definió toda una era antes de marcharse al Paris Saint-Germain en 2021. A pesar del romanticismo que rodeaba un regreso a su club de infancia, Messi nunca pudo cumplir ese sueño. Tras su salida del PSG, la opción parecía atractiva emocionalmente, pero profesionalmente inviable, ya que fue el Inter Miami quien finalmente le ofreció la estabilidad y visión que Newell’s no pudo garantizar.
Ahora, con 38 años y todavía liderando a Argentina en la defensa de su título mundial, Messi reconoce que la historia de sus primeros años aún no está completa. Mientras tanto, la famosa servilleta que selló su destino en Barcelona se vendió en subasta por asombrosas £762,400, superando con creces su precio inicial de 300,000 euros.
- AFP
La atención mundial se centra en la Copa del Mundo 2026
La Copa Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, se acerca rápidamente. Argentina, vigente campeona, se perfila nuevamente como favorita y conocerá a sus rivales de la fase de grupos cuando se realice el sorteo este viernes. Para Messi, el torneo representa la oportunidad de conquistar Mundiales consecutivos como capitán. Su sueño de infancia de jugar en Newell’s puede seguir siendo un anhelo, pero todo lo demás—récords, títulos y gloria—ha superado con creces sus expectativas más ambiciosas.
Anuncios