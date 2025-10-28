Lionel Messi elige a sus GOATS de baloncesto y tenis y explica por qué Diego Maradona siempre será su 'mayor ídolo'

Messi también habló sobre su admiración por los deportistas de otros deportes, especialmente aquellos que, como él, han redefinido la grandeza.

"Cuando se trata de otros deportes, obviamente creo que lo mismo pasó con [Michael] Jordan", dijo. "Realmente admiro a los tenistas como [Roger] Federer, Rafa [Nadal] y [Novak] Djokovic y creo que los tres hicieron que la competencia fuera mucho más grande de lo que era antes.

"Competir durante tanto tiempo para ser los mejores y estar tan cerca unos de otros lo hizo todo mucho más fantástico. No sé, estoy seguro de que me estoy olvidando de muchos atletas, pero para destacar a algunos, creo que iría con esos, para nombrar algunos del baloncesto. LeBron [James], Steph [Curry], los mejores. Los jugadores que admiro mucho y creo que le dieron mucho al deporte, cada uno a su manera. Así que, bueno, hay varios nombres."

En 2022, cuando Federer anunció su retiro del tenis, Messi le rindió homenaje en Instagram con un mensaje emotivo: "Un genio, único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista. Todo lo mejor en tu nueva etapa, echaremos de menos verte en la cancha, haciéndonos disfrutar."