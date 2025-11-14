Getty Images Sport
¡Lionel Messi domina el espectáculo! La superestrella del Inter Miami marca y asiste a Lautaro Martínez mientras la Albiceleste supera a Angola en un amistoso previo al Mundial
Argentina arruina las celebraciones de Angola
Angola, que estaba celebrando el 50 aniversario de su independencia de Portugal, comenzó con fuerza, y si no hubiera sido por una buena parada del portero Geronimo Rulli, los 50,000 espectadores podrían haberse escuchado hasta Argentina y de regreso.
Los anfitriones le debieron mucho a su propio portero poco después, cuando Hugo Martinez negó a Messi con una parada inteligente. Pero el número uno de Angola no se cubrió de gloria en el minuto 44 cuando Martinez disparó el fino pase de Messi entre las piernas del portero desde un ángulo estrecho.
La estrella del Inter Miami, Messi, estuvo cerca poco después del descanso, pero el equipo local estaba dando una buena pelea en el Estádio 11 de Novembro. Sin embargo, la leyenda del Barcelona no sería negada y después de que Martinez recogió el balón suelto, preparó a Messi, quien enterró su disparo desde 10 yardas en el minuto 82. Eso terminó otro año para Argentina, con el equipo de Lionel Scaloni segundo en el ranking mundial y ya pensando en más gloria el próximo verano en América del Norte.
- AFP
El MVP
Tanto Martínez como Messi fueron, indudablemente, los jugadores destacados para Argentina al superar a un obstinado equipo de Angola en su propio terreno. El dúo se marchó con un gol y una asistencia, pero el jugador de 38 años fue, quizás, la mayor amenaza durante todo el partido. En otro día, podría haber logrado un hat-trick.
El gran perdedor
Mientras que Angola se presentó bien, su defensa en los goles fue un poco sospechosa. En el primero, permitieron que Martínez se colocara detrás de su línea defensiva, cuando tuvieron una buena oportunidad de avanzar, dejándolo en fuera de juego. Y en el segundo, estaban completamente desubicados mientras Martínez encontraba a Messi con facilidad. Pero Marques fue superado con demasiada facilidad en el primer gol de Argentina, ya que el balón pasó entre sus piernas. Aunque esto pudo haber sido planificado, el portero fue sustituido en el descanso y reemplazado por Neblu.
- Getty Images Sport
Calificación del partido (sobre cinco): ⭐⭐⭐
Anuncios