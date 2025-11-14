¡Lionel Messi domina el espectáculo! La superestrella del Inter Miami marca y asiste a Lautaro Martínez mientras la Albiceleste supera a Angola en un amistoso previo al Mundial

Angola, que estaba celebrando el 50 aniversario de su independencia de Portugal, comenzó con fuerza, y si no hubiera sido por una buena parada del portero Geronimo Rulli, los 50,000 espectadores podrían haberse escuchado hasta Argentina y de regreso.

Los anfitriones le debieron mucho a su propio portero poco después, cuando Hugo Martinez negó a Messi con una parada inteligente. Pero el número uno de Angola no se cubrió de gloria en el minuto 44 cuando Martinez disparó el fino pase de Messi entre las piernas del portero desde un ángulo estrecho.

La estrella del Inter Miami, Messi, estuvo cerca poco después del descanso, pero el equipo local estaba dando una buena pelea en el Estádio 11 de Novembro. Sin embargo, la leyenda del Barcelona no sería negada y después de que Martinez recogió el balón suelto, preparó a Messi, quien enterró su disparo desde 10 yardas en el minuto 82. Eso terminó otro año para Argentina, con el equipo de Lionel Scaloni segundo en el ranking mundial y ya pensando en más gloria el próximo verano en América del Norte.