'Les di mi opinión' - Didier Deschamps revela la charla motivacional en el descanso que inspiró a Francia a 'desatarse' y asegurar la clasificación al Mundial con una convincente victoria contra Ucrania

El equipo nacional de Francia se ha clasificado oficialmente para la Copa Mundial 2026 en los Estados Unidos, Canadá y México, tras una contundente victoria por 4-0 contra Ucrania el jueves. El partido vio a Les Bleus hacer un avance decisivo en la segunda mitad después de no poder desmantelar una defensa ucraniana compacta en los primeros 45 minutos.

Mbappe anotó un doblete, mientras que Olise y Ekitike añadieron un gol cada uno, siendo este último su primer tanto internacional. La victoria significa que Francia ahora se sienta cómodamente en la cima del Grupo D con 13 puntos de cinco partidos, con cuatro victorias y un empate. Ucrania está en tercer lugar con siete puntos.

Hablando después del partido, el entrenador Deschamps expresó su satisfacción: "Siempre tienes que apreciar los buenos momentos. Nunca es fácil. Incluso si parece lógico y natural que el equipo francés se haya clasificado. Teníamos ese objetivo esta noche, en un contexto pesado y estresante (un guiño a los ataques del 13 de noviembre de 2015). El grupo respondió muy bien, después de un primer tiempo difícil contra una defensa compacta. Nos soltamos y eso marcó la diferencia. Aprecio esta clasificación, por todo el personal también, aunque no sea la primera. Pero el equipo francés debe estar en las etapas finales de cada competición."