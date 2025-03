Las claves del PSG para una remontada histórica en Anfield

El PSG se prepara para desafiar al Liverpool en Anfield con el objetivo de revertir el resultado del partido de ida. Aquí las claves para lograrlo.

En la frescura invernal de Liverpool, los hombres de Luis Enrique van a desafiar las leyes del fútbol europeo, llevando con ellos el peso de una derrota tan inmerecida como dolorosa. El recuerdo sigue aún vivo en todas las memorias parisinas. El reloj marcaba 87 minutos aquella noche en el Parque de los Príncipes cuando cayó la sentencia: un gol de Harvey Elliott, cruel epílogo de una noche donde la dominación parisina había rozado la indecencia.

¿Cómo entender esta paradoja futbolística? Un equipo que asfixia a su adversario durante 90 minutos, acumula 27 disparos contra solo 2, dicta el ritmo, impone su ley técnica, y sin embargo cae vencido por el único tiro al blanco del contrario. Un escenario que habría hecho gritar por la injusticia a cualquier observador neutral. Jamie Carragher, leyenda de los Reds convertida en comentarista, no se ha mordido la lengua, mencionando "uno de los mayores atracos" de la historia reciente de la competición.

Pero el fútbol no se conjuga en pasado, y es hacia el futuro inmediato que París ahora gira su mirada azul. Los desafíos insuperables siempre han tenido esta virtud de exaltar las almas de los grandes clubes. ¿Y si esta cruel derrota en casa no fuera más que el preámbulo a algo más grande? ¿Y si esta frustración colectiva se transformara en combustible para una hazaña memorable?

"El equipo ha respondido de manera muy seria y estamos llenos de esperanza antes de Liverpool,"

Mardi soir, dans le chaudron mythique d'Anfield, là où les rêves s'écroulent souvent face à la puissance du Kop, le PSG devra défier l'histoire et déjouer tous les pronostics. Face à ces Reds impériaux, leaders de Premier League et équipe la plus impressionnante de la phase de groupes, les Parisiens ont rendez-vous avec leur destin. Voici les sept clés qui pourraient permettre au club de la capitale de renverser ce géant anglais et d'écrire une nouvelle page dorée de son histoire européenne.