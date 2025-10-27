Lamine Yamal comprará una mansión de 14 millones de euros que una vez compartieron Gerard Piqué y Shakira
Búsqueda de la casa de Lamine Yamal
Según la publicación española El País, Lamine Yamal está interesado en comprar la casa en la que Piqué y Shakira vivieron durante su relación de alto perfil, comenzando en 2010 y anunciando su separación 12 años después, en 2022. La propiedad en cuestión fue construida en 2012 y el sitio abarca 3,800 metros cuadrados, incluyendo tres casas: una residencia principal y otras dos viviendas, piscinas cubiertas y al aire libre, una cancha de tenis, gimnasio, múltiples terrazas e incluso un estudio de grabación.
Se informa que el precio original solicitado por toda la propiedad (las tres casas) era de €14 millones cuando se incluyó por primera vez en el mercado en 2022, cuando Piqué y Shakira decidieron poner fin a su relación. El sitio ha permanecido en el mercado desde entonces, aunque se dice que €3 millones han sido recortados del precio después de que una de las residencias secundarias fue vendida por separado. Eso deja un precio de €11 millones para las dos casas restantes, que ofrecen privacidad y se extienden sobre seis dormitorios y cinco baños, por las que se dice que Yamal estaría dispuesto a pagar para comprarlas. Sin embargo, el joven superestrella tiene sus propios gustos y requisitos específicos, lo que significa que también se espera que gaste una suma significativa adicional en costos de renovación para adaptar todo a esas necesidades.
- AFP
El salario de Lamine Yamal en Barcelona y otros ingresos
No muchas personas podrían permitirse gastar 11 millones de euros, más los costos de renovación, en una propiedad, pero Yamal está en la posición privilegiada de que su talento generacional para el fútbol le ofrece un enorme beneficio financiero. El nuevo contrato de seis años que firmó en mayo, reemplazando un acuerdo anterior que iba a expirar en 2026, vino con un salario que se informó podría ser tan alto como 30 millones de euros por temporada. El extremo tenía solo 17 años cuando se anunció, pero podría acumular hasta 180 millones de euros durante el transcurso del acuerdo.
Pero, como siempre es el caso con los mejores futbolistas del mundo, Yamal no solo ganará dinero por patear un balón sobre el césped. Su comercialización y contratos comerciales significan que Forbes ha estimado que sus ingresos anuales totales podrían subir a 43 millones de dólares. Eso lo colocará en el top 10 de los jugadores mejor pagados del deporte por primera vez, una lista que también incluye a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y al joven superestrella Jude Bellingham.
¿Quién vivirá en la casa de Yamal?
Se informa que Lamine Yamal anteriormente ha comprado casas para su madre, padre y abuela, siendo el cuidado de su familia un aspecto particularmente importante de su vida ahora que ha adquirido una riqueza generacional y que cambia su vida.
El joven también ha sido citado en el pasado diciendo que vive con su madre. Queda por ver si invitaría a familiares cercanos a mudarse a su nueva propiedad, especialmente si viene con dos casas, ahora que es legalmente un adulto, pero parece muy plausible.
Lamine Yamal también está en una relación con la música argentina de 25 años Nicki Nicole, quien dijo recientemente que está "muy enamorada". Irónicamente, si ella se mudara, la relación entre un jugador del Barcelona y una estrella de la música mayor de Sudamérica imitaría a los anteriores habitantes de la mansión: la cantante colombiana Shakira es 10 años mayor que Piqué.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para Yamal?
Mientras continúe rindiendo en el campo al nivel que ha mostrado desde que irrumpió en la escena a los 15 años, enormes riquezas le llegarán a Yamal de manera natural. Dada su edad, margen de mejora y las crecientes cantidades de dinero que fluyen hacia el fútbol de élite, es factible que el joven pueda convertirse en multimillonario mucho antes de que termine su carrera como jugador. Si tiene tanto dinero detrás de él, gastar €11 millones en un par de casas eventualmente se considerará solo una gota en el océano.