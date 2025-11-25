'La persona que me abrió el camino' - Lionel Messi rinde un emotivo homenaje a Omar Souto mientras el ícono de la AFA argentina fallece a los 73 años
Souto dio inicio a la carrera de Messi con Argentina
Publicando en Instagram para sus 509 millones de seguidores, Messi compartió su homenaje a Souto con el mundo.
La megastar del Inter Miami acredita a Souto por hacer posible su carrera internacional. Messi ha logrado dos títulos de Copa América y la Copa del Mundo en 196 apariciones y contando desde 2005, anotando un récord sudamericano de 115 goles en el camino.
Messi, quien había estado viviendo y jugando en España con el Barcelona desde los 13 años, representó por primera vez a Argentina a nivel Sub-20 en 2004, debutando con la selección mayor a los 18 años.
"Siempre estuviste ahí, y fuiste tú quien allanó el camino para que la AFA se fijara en mí," publicó en memoria de Souto. "Un ser humano tremendo, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de jugar para la Selección Nacional. Tu huella permanecerá para siempre. Nunca te olvidaremos, Omar. Descansa en paz."
Argentina de luto
La noticia del fallecimiento de Souto había sido compartida públicamente en un comunicado por su empleador a largo plazo.
"La Asociación del Fútbol Argentino informa con enorme pesar y tristeza el fallecimiento de Omar Souto, Gerente de Selecciones Nacionales por mucho tiempo," decía el anuncio del organismo.
"Todos los empleados en la sede de la AFA se despiden de 'Papua' con un afecto y amor inigualables. Gracias, Omar, por llevar en alto la bandera de la AFA hasta tus últimos días. Por tu inquebrantable compromiso con las selecciones nacionales y por dejar un legado inigualable en el complejo de entrenamiento de Ezeiza.
"Permanecerás para siempre en los corazones de todos los que te conocieron y trabajaron contigo. Abrazamos a tu familia, amigos y colegas durante este difícil momento.
"La Asociación del Fútbol Argentino ha declarado tres días de duelo, con banderas a media asta en su sede de Viamonte y en Ezeiza. También se guardará un minuto de silencio en todos los partidos disputados ese fin de semana."
España podría haber reclutado a Messi
Con Messi basado en La Masia de Barcelona, dejando atrás Sudamérica cuando aún era un niño, los oficiales del fútbol español aparentemente conocían su enorme talento antes que sus equivalentes en Argentina. Creciendo y asistiendo a la escuela en España, es plausible que pudiera haberse hecho elegible y eventualmente cambiado de lealtad mientras esperaba que Argentina se pusiera en contacto.
Souto y un colega en realidad terminaron siendo avisados sobre el niño conocido como 'Leo' por el grupo español en un torneo de la Copa Mundial Sub-20 en 2003, confundidos sobre por qué Messi no estaba involucrado.
"En el Mundial Sub-20, siempre estábamos con España en los hoteles, y una persona de su personal técnico se nos acercó y nos dijo, '¿Cómo es que no trajeron al chico de Barcelona? Es mucho mejor que todos aquí'", reveló Souto a TyC Sports en 2021.
"En ese equipo, teníamos a [Fernando] Cavenaghi, [Javier] Mascherano, Maxi López, y un día cuando regresamos a Buenos Aires, [Hugo] Tocalli me dijo que teníamos que conseguir a ese jugador [Messi]. Pensé que su nombre era Leonardo porque todos lo llamaban Leo. Fui a un locutorio en Monte Grande y pedí un directorio de la ciudad de Rosario donde estaban listados todos los Messi.
"Llamé a la abuela que me dio el número de teléfono del tío, cuando lo llamé, me dio el número del padre, quien cuando llamé dijo, 'Finalmente, lo van a convocar. Mi hijo quiere jugar para la selección argentina.'"
Motivación extra para la Copa del Mundo
Olvidar ser el primer equipo masculino en retener la Copa del Mundo en más de medio siglo, hacerlo por 'Papua' es toda la motivación que Messi y Argentina necesitarán al acercarse al torneo de 2026.
Souto ha dejado una impresión duradera en cada jugador que ha pasado por el sistema del equipo nacional durante décadas, y así cada jugador nombrado en la escuadra final de Lionel Scaloni tendrá una razón personal para ganarlo por él una vez más.