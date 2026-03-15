Jeremie Boga es oficialmente el mejor fichaje de la Juventus en el mercado, si sumamos las ventanas de verano y de enero. Tras marcar en tres partidos consecutivos (Roma, Pisa y Udinese), el marfileño nacido en 1997 está dejando huella en esta fase de la temporada bianconera y, sobre todo, está dando una lección a la Juventus, o mejor dicho, le está recordando una lección: para hacer buenos fichajes no es imprescindible gastar cantidades astronómicas, a veces basta con ideas e intuición.

De hecho, da que pensar lo que la Juventus ha pagado por Boga en comparación con tantos otros fichajes de los últimos años, jugadores que, sobre el papel, deberían haber ofrecido un rendimiento muy superior al del exjugador del Sassuolo. Y, sin embargo, está ocurriendo exactamente lo contrario.