LA Galaxy, Atlanta United y Portland Timbers quieren a Alejandro Zendejas

Antes de convertirse en una figura clave de la Liga MX, Zendejas se formó en la academia del FC Dallas y debutó profesionalmente en la MLS. Aunque en el pasado rechazó oportunidades de regreso, la puerta nunca se ha cerrado por completo. Durante la semana del All-Star de la MLS en julio, reconoció la posibilidad, aunque enfatizó que estaba contento con Las Águilas.

“Obviamente extraño mi hogar… [MLS] es un objetivo para mí, pero estoy feliz donde estoy ahora”, afirmó. “Me tratan bien… Estoy en un muy buen lugar y, con suerte, consideraré la MLS en el futuro.”