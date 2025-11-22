La estrella del Liverpool Alexander Isak gasta £30,000 en un perro guardián tras recibir amenazas de muerte después de su transferencia millonaria
Isak compra perro guardián tras recibir amenazas de muerte
Según The Sun, Isak dará la bienvenida a un dóberman altamente adiestrado para protegerlo a él y a su familia fuera del campo mientras busca adaptarse a la vida en Merseyside tras su controvertido traslado desde Newcastle. Gastó la impresionante suma de £30,000 en el perro guardián después de recibir amenazas de muerte en redes sociales junto con todo el equipo nacional de Suecia. Los jugadores han enfrentado abusos tras terminar en el último lugar del grupo en sus clasificatorias para la Copa del Mundo 2026.
- Getty Images
'Quiere establecerse fuera del campo'
Una fuente dijo a The Sun: "Alexander ha tenido un verano de alto perfil gracias a la prolongada transferencia al Liverpool y al alto precio que el club pagó por él. Quiere asentarse fuera del campo y conseguir un perro de protección es una parte esencial de eso."
La fuente también describió al dóberman como "hermoso por dentro y por fuera" y una "bestia fabulosa".
Las estrellas de la Premier League preocupadas por la seguridad
Isak no es el único jugador de la Premier League que está gastando mucho para aumentar la seguridad. A principios de este mes, se informó que varios futbolistas de la Premier League están recurriendo a ex luchadores de MMA para proporcionar seguridad para sus hogares después de una serie de robos en el ‘Golden Triangle’ de Cheshire. Varios jugadores y celebridades que viven en Alderley Edge, Wilmslow y Prestbury han sido objetivos de robos e incendios provocados, lo que ha llevado a varios jugadores a buscar una mayor protección.
El defensor del Everton, Jake O'Brien también invirtió en un perro de protección y más tarde explicó su decisión diciendo: "Creo que como persona de alto perfil, la seguridad es muy importante. No solo para ti, sino para tu familia, sabiendo que si estoy fuera por cualquier razón, mi familia está segura en casa. Como amamos a los perros, era lógico conseguir a Knox. Es muy leal y actuaría como la primera línea de protección si algo ocurriera. Personalmente elegí Chaperone K9 por recomendación de boca en boca de mis compañeros de equipo. Encontré su página de redes sociales. Ver para quién han proporcionado perros, y el profesionalismo y cuidado que tienen por los perros que entrenan me hizo decidirme rápidamente."
- Getty Images Sport
Isak busca recuperar su forma
La forma física y el estado de Isak han sido una preocupación para el Liverpool, ya que el delantero sueco aún no ha cumplido con las expectativas desde su llegada a Merseyside. El jugador de 26 años, que desempeñó un papel clave en el triunfo del Newcastle United en la Carabao Cup la temporada pasada y en su quinto lugar en la Premier League para asegurar un puesto en la Liga de Campeones, ha anotado solo un gol en Anfield en ocho apariciones y ha pasado una cantidad considerable de tiempo fuera del campo debido a lesiones.
Isak ahora intentará recuperar su forma perdida desde hace tiempo pronto, ya que el Liverpool sigue luchando por defender su campaña por el título. La forma del delantero es de suma importancia para que los Reds vuelvan a la senda del triunfo y sigan en la carrera por defender con éxito su título. El equipo de Arne Slot vuelve a la acción después del descanso internacional el sábado, cuando reciben al Nottingham Forest en la Premier League.