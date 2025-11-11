+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Liverpool title race over GFX 1:1GOAL
Mark Doyle y Nicolás De Marco

La deplorable defensa del título de la Premier League por parte del Liverpool ha terminado - ahora Arne Slot debe comenzar a tomar decisiones difíciles para planificar un futuro más brillante

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, bromeó después de la derrota por 3-0 ante el Manchester City el domingo, diciendo que el mejor momento para juzgar a un equipo es al final de la temporada. "El siguiente mejor momento", argumentó el holandés, "es después de 19 partidos, porque entonces todos han enfrentado a los mismos oponentes". Sin embargo, realmente no necesitamos esperar hasta el punto medio de la campaña de la Premier League para determinar si el Liverpool es capaz de retener su título. La carrera de los Reds ya está prácticamente decidida después de cinco derrotas en 11 partidos.

"Parece que son demasiados," como incluso Slot admitió en su conferencia de prensa posterior al partido en el Etihad. "Lo último de lo que debería hablar es de la carrera por el título, ya que la realidad es que estamos octavos."

De hecho, la única pregunta real ahora es si el Liverpool puede salvar su temporada terminando entre los cuatro primeros mientras acumula suficiente impulso en los próximos meses para montar un serio desafío en la Liga de Campeones.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    La farsa del VAR no es excusa

    Slot estaba justamente desconcertado por la decisión de anular el gol del empate de Virgil van Dijk en el Etihad. Sin embargo, ni siquiera intentó argumentar que los Reds merecían irse al descanso con un empate. "En la primera mitad," dijo Slot, "ellos fueron mejores que nosotros en todos los aspectos del fútbol."

    Las estadísticas ciertamente respaldaron esa evaluación. Además de registrar solo un tiro a puerta durante todo el partido, Liverpool también perdió más del 60 por ciento de sus duelos. Se prestó mucha atención, obviamente, a la forma en que Conor Bradley luchó por contener al Jugador del Partido Jeremy Doku (no menos porque recibió tan poca ayuda de Ibrahima Konate y Mohamed Salah), pero la verdad es que Liverpool perdió enfrentamientos directos por todo el campo. Ningún miembro del equipo de Slot tuvo un buen partido o jugó con algo parecido a la intensidad requerida para un encuentro de Premier League tan importante y exigente.

    "No puedes considerar a Liverpool para el título. La decisión [sobre el gol anulado] podría haber ido en su contra, pero en general, el City se veía técnica y físicamente mejor que Liverpool," ex capitán del Manchester United Roy Keane dijo a Sky Sports. "Todavía tienen esa calidad ofensiva y, a veces, causarán problemas a los equipos, pero defensivamente, los goles que han concedido, la toma de decisiones, la falta de intensidad y energía, los cambios al traer suplentes, todavía se veían realmente planos."

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Negarse a culpar a los jugadores

    Slot insistió en que al Liverpool no le faltó esfuerzo en el Etihad y que no tenía preocupaciones sobre la actitud o la aplicación de sus jugadores.

    "Es fácil ganar duelos si el plan de juego y la táctica funcionan, y creo que eso fue lo que pasó contra [Aston] Villa y [Real] Madrid," dijo el exentrenador del Feyenoord, haciendo alusión a las victorias que levantaron la moral la semana pasada en Anfield. "Pero nos costó mucho con ellos trayendo a tantos jugadores al centro del campo y fue difícil para algunos de nuestros jugadores tomar las decisiones correctas. Así que creo que no se trataba de que mis jugadores no quisieran hacer el duelo, tuvieron que correr mucho porque ellos [City] eran mucho mejores con el balón que nosotros.

    "Yo, en primer lugar, siempre miraría el plan de juego de nosotros y de ellos y no culparía a mis jugadores en absoluto porque, en la segunda mitad, cuando lo estábamos haciendo mejor, creo que también se podía ver que eran capaces de ganar muchos más duelos. En ese período de tiempo, creo que definitivamente merecíamos un gol."

    Keane ridiculizó la valoración de Slot sobre la segunda mitad al argumentar que, "¡el juego se había acabado! Es fácil jugar bien cuando no estás jugando por nada." Eso no es estrictamente cierto, sin embargo. Si Cody Gakpo hubiera aprovechado una oportunidad gloriosa para reducir a la mitad el déficit del Liverpool poco después de entrar, los visitantes hubieran estado de vuelta en el juego. 

    Sin embargo, es innegable que los Rojos no son la fuerza implacable que fueron la temporada pasada.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Se gastaron £400 millones para parecer más débiles

    Demasiado a menudo esta temporada, el Liverpool ha comenzado los partidos en segunda marcha, lo que ha resultado en la concesión de una sucesión de goles tempranos costosos. También estamos esperando una explicación adecuada de por qué el lado de Slot parece un "equipo débil", como dijo Keane, después de gastar más de £400 millones ($525m) fortaleciendo su plantilla durante el verano. 

    Slot tiene un punto cuando dice que el Liverpool ha sido obstaculizado por problemas de aptitud física. Bradley y Alexis Mac Allister recién ahora están volviendo a ponerse en forma después de perderse la pretemporada y sus problemas han afectado sin duda el equilibrio general del equipo, mientras que los nuevos fichajes Jeremie Frimpong y Alexander Isak han tenido comienzos interrumpidos por lesiones en sus respectivas carreras en Anfield.

    Sin embargo, Florian Wirtz aún no ha tenido ningún tipo de impacto en la Premier League, y mientras Hugo Ekitike ha mostrado sus credenciales de ícono del Kop, el ex as de Bournemouth Milos Kerkez ha sido tan pobre que ha perdido su lugar en el once inicial ante un Andy Robertson en declive.  El resultado neto es una completa ausencia de cohesión en un equipo que antes estaba asentado, como lo subraya su récord en la Premier League de seis victorias y cinco derrotas.

    "Creo que la temporada pasada tenían mucha más consistencia, y el trabajo de Slot era más fácil, porque estaba heredando un equipo de Jürgen Klopp," argumentó el ex delantero del Liverpool Dean Sturridge en Sky. "Pero esta temporada, han hecho nuevos fichajes, algunos jugadores han empezado con buen pie, pero otros no han llegado todavía.

    "Es una liga implacable. Esta expectativa es para los jugadores, solo por el precio, de venir aquí y ser futbolistas de clase mundial de inmediato. Pero eso rara vez sucede en la Premier League porque las exigencias son altas y la intensidad de cada equipo al que se enfrentan es mejor que en el resto del mundo. Creo que algunos de los jugadores están sorprendidos por la intensidad de la liga - Florian Wirtz es uno de ellos - por lo que la química que el equipo tenía la temporada pasada ha desaparecido claramente." La pregunta es, ¿qué va a hacer Slot al respecto?

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Problemas existentes y nuevos problemas

    Es obvio que el Liverpool no se ha convertido en un mal equipo de la noche a la mañana. Para empezar, sus problemas en realidad preceden a su frenética actividad de fichajes en el verano.

    Los Reds han jugado 47 veces en todas las competiciones desde que comenzó el año y solo han ganado 21 de esos partidos, perdiendo 16 en total. Hay, por supuesto, circunstancias atenuantes, ya que dos de sus derrotas en la Premier League ocurrieron después de que aseguraran su vigésimo título inglés, igualando el récord. Pero el cansancio fue indudablemente un factor durante una segunda mitad algo inestable de la temporada pasada, y jugó un papel fundamental en una semana difícil en marzo, durante la cual fueron eliminados de la Liga de Campeones por el Paris Saint-Germain antes de ser sorprendidos por el Newcastle en la final de la Carabao Cup.

    Hubo, entonces, una aceptación de que el Liverpool requería mayor profundidad en la defensa de cara a la campaña 2025-26, así como más creatividad en el centro del campo y un rematador más clínico al frente. Sin embargo, a pesar de todo el dinero gastado, el Liverpool todavía tiene problemas en cada departamento.

    Debido a sus problemas para ajustarse al ritmo y la fisicalidad de la Premier League, Wirtz ha sido movido a la izquierda, donde el inconsistente y a menudo unidimensional Gakpo no ha logrado llenar el vacío dejado por Luis Díaz, cuyas incisivas habilidades de regate se extrañan mucho.

    A pesar de todas las deficiencias defensivas de Trent Alexander-Arnold, la ausencia del lateral derecho se siente mucho desde una perspectiva ofensiva (y más agudamente por Salah). Bradley simplemente no es capaz de hacer los mismos pases que dividen líneas desde la profundidad, ni puede funcionar como un centrocampista auxiliar, al menos no tan eficazmente como Alexander-Arnold.

    Un Isak completamente en forma debería obviamente proporcionar el tipo de finura que Slot ha afirmado repetidamente que le ha costado puntos al Liverpool esta temporada (a pesar del prometedor comienzo de Ekitike), pero la forma catastrófica de Konate está haciendo que la incapacidad de cerrar un trato de último minuto por Marc Guehi parezca un error potencialmente ruinoso. 

    Básicamente, los nuevos fichajes no han logrado resolver los problemas existentes, y de hecho, han creado nuevos.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    Hora de un cambio

    Claramente no todo está perdido para el Liverpool, que sigue siendo una fuerza formidable en Europa, como demostraron con su impresionante victoria por 1-0 sobre un Real Madrid en forma la semana pasada. Los de Merseyside pueden estar en medio de una de las peores defensas del título que la Premier League haya visto jamás - los únicos campeones reinantes que han perdido más juegos a este punto de la temporada fueron el Chelsea (seis) en 2015-16 - pero los únicos dos equipos por encima de ellos en la tabla que actualmente parecen incapaces de superar son el City y el Arsenal.

    A pesar de todas sus luchas, todavía están solo a dos puntos del Chelsea, que ocupa el tercer lugar, lo que significa que terminar entre los cuatro primeros sigue siendo fácilmente alcanzable, especialmente para un equipo que, al menos en teoría, debería mejorar a medida que la temporada avance. Sin duda, el calendario de partidos del Liverpool después del último parón internacional de 2025 ofrece una oportunidad para acumular un impulso importante de cara al siempre crucial período navideño.

    Sin embargo, un cambio de enfoque es esencial, ya que la prioridad debería ser mucho más en las actuaciones que en los puntos. El Liverpool no necesita ser impecable desde ahora hasta su encuentro con el Arsenal el 8 de enero, porque la liga ya se ha escapado. Lo que realmente se requiere es una demostración alentadora de potencial, una prueba irrefutable de progreso después de tres tortuosos meses de regresión. 

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Decisiones difíciles

    Claramente, Liverpool tenía un plan para todos sus fichajes de verano. Ahora es el momento de verlo en acción, porque ya no hay nada que ganar tratando de introducir gradualmente a los nuevos jugadores en el equipo. Un enfoque cauteloso tenía sentido mientras Liverpool intentaba equilibrar la integración con el desafío por el título, pero ya no es necesario. Ahora necesitamos ver la visión de Slot para el futuro, incluso si eso significa correr el riesgo de perder más partidos de liga mientras también se molesta a algunos de los veteranos.

    Por ejemplo, si la idea era eventualmente construir un ataque alrededor de las cualidades creativas de Wirtz, ¿por qué no hacerlo ahora? Se ha argumentado que la inclusión del alemán como mediocampista ofensivo altera el equilibrio del mediocampo ganador del título, pero se comprometieron £116m para fichar a Wirtz con la comprensión de que jugaría en su mejor posición, lo que significa que Slot tiene la responsabilidad de encontrar una solución, incluso si eso significa rotar regularmente al previamente inamovible Salah, que está fuera de forma y de todas maneras estará fuera por compromisos internacionales durante la Navidad. Vimos señales de un buen entendimiento entre Wirtz e Isak durante el poco tiempo que han pasado juntos en el campo, por lo que tiene perfecto sentido darles una serie regular de partidos en el mismo equipo ahora que el sueco se está acercando a su plena forma física.

    Slot también necesita mostrarnos qué planea hacer con Ekitike, quien ya ha demostrado ser demasiado bueno para el papel de suplente de Isak. O el francés se empareja con el fichaje récord británico en un ataque renovado o reemplaza a Gakpo en la banda, porque no debería estar sentado en el banco cada semana.

    También se necesita tomar una gran decisión sobre Konate. Incluso considerando la ausencia forzada por lesión del evidente reemplazo del balbuceante francés, Giovanni Leoni, y la frágil condición física de Joe Gomez y sus actuaciones irregulares esta temporada, el Konate sin contrato simplemente no merece estar comenzando en este momento. Mientras que antes se podía confiar en el defensa central al menos para hacer un buen trabajo cubriendo a Alexander-Arnold en el lado derecho de la defensa del Liverpool, su última exhibición desastrosa, contra el City el domingo, mostró que eso ya no es así.

    Por supuesto, incluso la composición de la defensa preferida de Slot sigue siendo algo misteriosa. Se presumía que Frimpong y Kerkez fueron fichados para proporcionar la amplitud ofensiva desde el lateral, pero, incluso considerando los problemas de lesiones del primero, parece que ninguno de los nuevos fichajes ahora figura en la alineación titular de preferencia de Slot, lo que es preocupante por decir lo menos.

    Esto, entonces, se siente como un momento crucial en la temporada del Liverpool, y de hecho en el mandato de Slot. Ningún verdadero aficionado está pidiendo la destitución de un entrenador que ganó la liga hace menos de seis meses. Sin embargo, la evidencia de una estrategia clara y coherente es imperativa en este punto.

    Como dijo Sturridge en el Etihad, "Creo que Slot necesita quedarse con un equipo en el que realmente crea". Porque eso parece ser la única manera de restaurar la fe de los aficionados en el proyecto del entrenador, y la promesa de un futuro más brillante.

