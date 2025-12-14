¿Kobbie Mainoo se unirá a Marcus Rashford? Barcelona quiere 'tentar' al jugador del Manchester United para ir al Camp Nou, pero enfrenta competencia de transferencia de Real Madrid, Chelsea y Napoli

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, esperaba incorporar un nuevo mediocampista central durante el verano, y el poderoso club de la Premier League estuvo fuertemente vinculado con un posible fichaje de la estrella de Brighton, Carlos Baleba. Sin embargo, el United no logró acordar una tarifa con los Seagulls por el centrocampista camerunés, y la transferencia no se materializó.

Baleba sigue siendo vinculado con un movimiento al United, al igual que el joven de Crystal Palace Adam Wharton y la sensación del Nottingham Forest Elliot Anderson, aunque el United enfrentaría una dura competencia de varios rivales de la Premier League por estos dos últimos.

Si bien sería difícil completar un movimiento en enero para cualquiera de los tres mediocampistas, Mainoo está ansioso por dejar el club mientras busca reavivar sus oportunidades con Inglaterra antes del Mundial 2026. El joven de 20 años aún no ha iniciado un partido de la Premier League esta temporada, y la falta de acción europea del United significa que Amorim ve poco motivo para rotar en el centro del campo.

Y según la publicación española Defensa Central, el Barcelona está listo para moverse por Mainoo.