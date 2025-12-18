Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee y los seis jugadores del Manchester United que pueden aprovechar las ausencias de los Red Devils por la Copa África

Los tres jugadores forman todo el lado derecho del equipo titular de Ruben Amorim, habiendo jugado un total combinado de 3,051 minutos esta temporada. Esa es la segunda mayor cantidad de minutos jugados por aquellos de un solo club de la Premier League que se dirigen a la AFCON, solo detrás de Fulham. Amad, Mbeumo y Mazraoui también tienen 11 goles y asistencias entre ellos, los más altos de la liga junto con el trío nigeriano de Fulham, compuesto por Calvin Bassey, Alex Iwobi y Samuel Chukwueze.

Mientras Mazraoui ha estado entrando y saliendo del equipo debido a problemas con lesiones, Mbeumo ha comenzado cada partido de la Premier League, mientras que Amad solo se ha perdido uno. Mbeumo es el máximo goleador del United con seis goles, mientras que Amad es el cuarto mayor proveedor de goles para el equipo de Amorim.

Pero la pareja aporta mucho más que goles y asistencias gracias a su impresionante entendimiento mutuo por el flanco derecho, así como sus niveles de resistencia y esfuerzo. Su importancia para el equipo se puede ver en cuánto trabajo se dedicó a asegurar que ambos estuvieran disponibles para jugar contra Bournemouth el lunes, aunque esa fuera la fecha límite establecida por la FIFA para que todos los jugadores fueran liberados para el torneo.

Pero cada crisis también representa una oportunidad, y el torneo en Marruecos es un salvavidas para varios jugadores del United, quienes pueden usar las próximas cuatro semanas y siete partidos para demostrar su valía y recuperar su lugar en los planes de Amorim...