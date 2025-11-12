¿Kenan Yildiz se va? La Juventus no logra convencer a la joven estrella de firmar una extensión de contrato en un impulso de transferencia para el Arsenal, Chelsea y Real Madrid

Chelsea está entre los primeros en apuntar al joven talento. Los Blues supuestamente hicieron una oferta de €67 millones (£59m/$77.5m) por Yildiz el pasado julio, que fue rechazada, pero siguen interesados y se espera que regresen el próximo verano. Los rivales de la Premier League, Arsenal, también se han unido a la carrera, mientras que los líderes de La Liga, el Real Madrid, están monitoreando la situación de cerca. Informes en España sugieren que el precio de Yildiz podría superar los €100m (£88m/$116m) si estalla una guerra de ofertas entre los tres clubes el próximo verano. Su contrato se extiende hasta 2029, lo que le da a la Juventus cierta ventaja, pero la ruptura en las conversaciones podría abrir la puerta a negociaciones con otros clubes.

El mes pasado, el entrenador de los Blancos, Xabi Alonso, había expresado públicamente su admiración por Yildiz, llamándolo uno de los jugadores más prometedores de Europa. Antes del enfrentamiento de la Champions League de la Juventus contra el Madrid, el español había dicho: "[La Juventus] tiene muy buenos jugadores, y Yildiz es uno de ellos. Ha tenido un desarrollo fantástico. Lo conozco. Estaba en el Bayern de Múnich cuando yo estaba allí. Ver su progreso me hace muy feliz."

Según el agente Giovanni Branchini, el jefe del Madrid incluso le dijo a la dirección que estaría dispuesto a vender 'a cualquiera excepto a Kylian Mbappe' si eso significaba fichar al delantero turco.