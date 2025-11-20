Getty Images Sport
Karl Etta Eyong, 'peligroso e impredecible', respaldado para un traslado de ensueño al Barcelona mientras el entrenador de Camerún espera un ascenso al estilo de Lamine Yamal como posible reemplazo de Robert Lewandowski
El entrenador de Camerún, Brys, destaca las cualidades de Eyong
El joven de 22 años ha llamado rápidamente la atención en toda Europa desde que se unió al Levante en agosto. Bajo contrato hasta 2029 con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros (£26m/$34m), ha sido señalado por el Barcelona como un posible reemplazo a largo plazo para Lewandowski una vez que el contrato del polaco expire el próximo verano.
Brys, el entrenador del equipo nacional de Camerún que le dio a Eyong su debut senior con los Indomables Leones, ha hablado muy bien de la actitud e impacto del delantero. A pesar de las luchas actuales del Levante cerca de la parte inferior de La Liga, el delantero ha mostrado destellos del talento que ha capturado la atención de la élite de Europa, incluidos Chelsea, Arsenal, Real Madrid y Manchester United. Su contrato también involucra cláusulas complejas con el Villarreal, que añadirán otra capa a cualquier posible negociación.
Brys elogia la humildad y la ética de trabajo del joven delantero
Brys ha estado impresionado no solo por el talento de Etta Eyong, sino también por su profesionalismo y mentalidad de equipo. En una entrevista con Mundo Deportivo, destacó el carácter del delantero como una de las principales razones de su rápido ascenso tanto en el club como en el fútbol internacional.
"Es un muy buen jugador, muy modesto y humilde, lo cual es un don," dijo Brys. "No es un delantero egocéntrico; juega para el equipo. Me gusta eso: es trabajador, llama la atención para que otros puedan aprovechar el espacio. Jugó un partido con nosotros y lo hizo bien, aunque no anotó. Fue una adición importante para el equipo. Tiene un buen corazón, es educado, y no tiene una actitud negativa. Eso es lo que lo hace especial."
"Necesita seguir desarrollándose, integrarse más completamente, pero tiene el potencial para marcar muchos goles. Ya lo ha demostrado, aunque aún no ha alcanzado su potencial completo. Nos gustaría seguir trabajando con él porque puede seguir creciendo y llegar muy lejos."
¿Seguirá Etta Eyong el camino de Yamal en el Barcelona?
Cuando se le preguntó si Etta Eyong tiene la calidad para jugar en el Barca, Brys expresó su confianza en el potencial del delantero. Hizo paralelismos con Lamine Yamal, destacando cómo los jugadores jóvenes con la actitud y talento correctos pueden convertirse rápidamente en figuras clave en clubes importantes.
"Creo que sí, dado su potencial. Siempre hay espacio para un nuevo jugador en un equipo si tiene las cualidades adecuadas. Mira a Lamine Yamal: hace un año, nadie pensaba que estaría jugando en el primer equipo, y ahora es un jugador clave. Etta tiene ese potencial también. Es peligroso, impredecible y puede sorprender a cualquiera. Y eso es valioso para cualquier equipo de primer nivel."
Los gigantes catalanes ven a Etta Eyong como más que un posible reemplazo de Lewandowski. Su ética de trabajo, versatilidad y capacidad para crear oportunidades para sus compañeros lo convierten en una opción atractiva a largo plazo. Mientras tanto, otros clubes han monitoreado su ascenso, pero el Levante es firme en que permanecerá en España esta temporada para ayudar al equipo a evitar el descenso.
Atención a las transferencias y los próximos pasos de Etta Eyong
A medida que se desarrolla la temporada 2025-26, todas las miradas estarán puestas en el desarrollo de Etta Eyong en el Levante. Si bien el CSKA Moscú ya presentó una oferta que fue rechazada de inmediato, el sueño del delantero camerunés sigue siendo un traslado al Barcelona, el club al que apoyó desde niño.
Las negociaciones por Etta Eyong requerirán una consideración cuidadosa de los intereses financieros tanto del Levante como del Villarreal, debido a las cláusulas de venta y derechos de igualación. Cualquier posible acuerdo probablemente se estructurará en torno a estas condiciones, asegurando que todas las partes sean compensadas equitativamente. Por ahora, el enfoque de Etta Eyong está en ofrecer actuaciones consistentes, ayudando a Levante a luchar por la supervivencia en La Liga y posicionándose para un traspaso de alto perfil el próximo verano.
