Karl Etta Eyong, 'peligroso e impredecible', respaldado para un traslado de ensueño al Barcelona mientras el entrenador de Camerún espera un ascenso al estilo de Lamine Yamal como posible reemplazo de Robert Lewandowski

Brys ha estado impresionado no solo por el talento de Etta Eyong, sino también por su profesionalismo y mentalidad de equipo. En una entrevista con Mundo Deportivo, destacó el carácter del delantero como una de las principales razones de su rápido ascenso tanto en el club como en el fútbol internacional.

"Es un muy buen jugador, muy modesto y humilde, lo cual es un don," dijo Brys. "No es un delantero egocéntrico; juega para el equipo. Me gusta eso: es trabajador, llama la atención para que otros puedan aprovechar el espacio. Jugó un partido con nosotros y lo hizo bien, aunque no anotó. Fue una adición importante para el equipo. Tiene un buen corazón, es educado, y no tiene una actitud negativa. Eso es lo que lo hace especial."

"Necesita seguir desarrollándose, integrarse más completamente, pero tiene el potencial para marcar muchos goles. Ya lo ha demostrado, aunque aún no ha alcanzado su potencial completo. Nos gustaría seguir trabajando con él porque puede seguir creciendo y llegar muy lejos."