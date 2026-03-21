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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, convocatoria: ¡Vlahovic está! La decisión sobre Zhegrova

La lista de convocados de la Juventus para el partido de esta noche contra el Sassuolo

Dusan Vlahovic ha sido convocado por Luciano Spalletti para el partido de esta noche en el Allianz Stadium entre la Juventus y el Sassuolo, encuentro correspondiente a la 30.ª jornada de la Serie A y programado para las 20:45.


Toda la atención se centra en Dusan Vlahovic, quien sintió algunas molestias en el entrenamiento de ayer y esta mañana se sometió a la prueba decisiva para determinar si podía ser convocado o no. El serbio, nacido en 2000, vuelve a la convocatoria bianconera tras más de 100 días: no jugó el partido contra el Cagliari del pasado 29 de noviembre.


El número 9 de la Juventus, cuyo contrato expira el 30 de junio y que se encuentra en medio de unas negociaciones muy complicadas para su renovación (pero con un ojo puesto también en otras posibles ofertas), vuelve a estar a disposición de Spalletti, con un balance de la temporada hasta ahora de 17 partidos, 6 goles, 2 asistencias y 874 minutos en el campo.



  • THURAM EN LA LISTA

    También figura en la lista de convocados Khephren Thuram, que tuvo que abandonar el terreno de juego al comienzo de la segunda parte por un problema en el tobillo en el último partido disputado por la Juventus, el que ganó la semana pasada a domicilio ante el Udinese.

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  • ZHEGROVA PRESENTE

    También está presente Edon Zhegrova, quien en las últimas horas había sufrido fatiga muscular. Zhegrova ha sufrido un problema físico en las últimas horas, concretamente fatiga muscular. Su estado sigue bajo estrecha vigilancia por parte del cuerpo técnico del Juventus. Tras las intensas sesiones de entrenamiento de los últimos días, el jugador ha mostrado signos de fatiga que exigen mucha precaución.


    Los médicos han recomendado precaución para evitar el riesgo de posibles lesiones, que podrían suponer una baja más larga de lo previsto. Luciano Spalletti lo ha incluido en la convocatoria, pero sigue de cerca la situación. El objetivo es determinar si Zhegrova podrá al menos sentarse en el banquillo. La decisión final se tomará poco antes del partido.


  • LA LISTA DE CONVOCADOS

    A continuación, la lista de convocados de la Juventus para el partido de esta noche contra el Sassuolo:


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