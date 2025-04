Si no hubiera sido por márgenes muy ajustados, las dos estrellas de Los Blancos podrían estar jugando en el Emirates Stadium ahora mismo.

Arsenal tendrá que lograr una hazaña histórica para alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones. Después de aplastar al PSV 9-3 en el global en los octavos de final, el equipo de Mikel Arteta se enfrentará al peor sorteo posible en los cuartos de final contra el vigente campeón, el Real Madrid, que avanzó tras desmantelar sin piedad al decadente Manchester City de Pep Guardiola.

El Real fue un merecido ganador la temporada pasada, pero ahora parece aún más fuerte, sobre todo por la incorporación de Kylian Mbappé en verano. De hecho, el equipo de Carlo Ancelotti sigue en la lucha por un triplete histórico, mientras que, en marcado contraste, el Arsenal ha quedado muy atrás de Liverpool en la carrera por el título de la Premier League, y la Liga de Campeones es el único trofeo por el que pueden jugar.

El Arsenal tiene suficiente calidad para causar muchos problemas al Madrid en la defensa - tal como hizo el Valencia en La Liga el fin de semana - pero no tendrán esperanzas de ganar el duelo de cuartos de final si no logran mantener a Mbappé, y a su mano derecha Jude Bellingham, tranquilos durante los dos partidos. No serían el primer equipo en fallar en ese sentido, y ciertamente no el último.

Después de un comienzo lento en el Real, Mbappé ha resurgido como uno de los delanteros más letales del negocio y un firme candidato al Balón de Oro nuevamente. Sin embargo, podría enfrentar una dura competencia por el Balón de Oro de 2025 de Bellingham, quien con solo 21 años ya parece un centrocampista completo y un futuro capitán del Real.

Su presencia le da al Real una ventaja en cualquier partido, pero en un universo alternativo, habría sido el Arsenal el que se beneficiara al entrar en este enfrentamiento de gran envergadura. Y es que los Gunners estuvieron agonizantemente cerca de fichar a Mbappé y a Bellingham cuando eran adolescentes, con un acuerdo ventajoso que se vino abajo en el último minuto y otro que dejó al legendario exentrenador Arsene Wenger con el corazón roto...