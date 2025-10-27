AFP
¡Jude Bellingham en la mira! Podría ser sancionado tras gesto polémico en el Clásico
Bellingham hace gesto obsceno tras ganar el Clásico para el Real Madrid
Bellingham fue clave en el triunfo 2-1 del Real Madrid sobre el Barcelona en el Santiago Bernabéu, aportando un gol y una asistencia en uno de los partidos más esperados de la temporada de LaLiga. Kylian Mbappé abrió el marcador para el Madrid, Fermin López igualó para el Barcelona, y Bellingham volvió a poner en ventaja a los blancos justo antes del descanso, un tanto que resultó decisivo.
Sin embargo, la celebración tomó un giro inesperado cuando el internacional inglés fue captado en cámara haciendo un gesto obsceno, señalando hacia su entrepierna mientras sacaba la lengua frente a los aficionados. El incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, recordando el gesto que Bellingham realizó en la Euro 2024 tras marcar para Inglaterra contra Eslovaquia, acción por la que la UEFA le impuso una multa de £25,000 y una suspensión de un partido.
- Getty Images Sport
Jugadores del Real Madrid y Barcelona se enfrentan en un clásico acalorado
El gesto ha vuelto a poner a Bellingham en un incómodo punto de mira, eclipsando una actuación estelar que permitió al Real Madrid ampliar su ventaja en la cima de LaLiga a cinco puntos. El partido fue intenso, con la tensión al máximo hacia el final, cuando Andriy Lunin fue expulsado en el tiempo de descuento tras un altercado que involucró a varios jugadores. Se espera que La Liga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) revisen las imágenes para determinar si las acciones de Bellingham merecen medidas disciplinarias, aunque la decisión dependerá de cómo los organismos interpreten la intención de su gesto.
En caso de sanción, Bellingham podría enfrentar una multa o incluso una breve suspensión, un contratiempo que el Real Madrid no puede permitirse mientras se prepara para una exigente serie de encuentros. Xabi Alonso, entrenador del equipo, quien ha elogiado el resurgimiento del centrocampista tras el parón internacional, querrá mantener disponible a uno de sus jugadores más influyentes. Tras el partido, Alonso comentó: “Ha tenido tres partidos muy buenos. Sabíamos antes del último parón que necesitaba tiempo y minutos para ponerse en marcha, y lo ha hecho mejor de lo que esperábamos. Jude se trata de sentir, comunicar y conectar. Por eso ha tenido algunos juegos realmente destacados.”
Bale se salió con la suya con un gesto similar en 2019
No es la primera vez que un jugador del Real Madrid se ve envuelto en una controversia por un gesto similar. En 2019, Gareth Bale realizó el infame “corte de mangas” hacia los aficionados del Atlético de Madrid, un gesto considerado profundamente ofensivo en España, aunque escapó del castigo de las autoridades. Ese precedente podría dar algo de alivio a Bellingham, que esperará que la Real Federación Española de Fútbol adopte una postura indulgente. Sin embargo, su incidente previo en la Eurocopa 2024 podría jugar en su contra, aunque la jurisdicción de la UEFA no se extiende a los partidos de LaLiga.
La semana pasada, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, también se vio envuelto en problemas tras recibir una segunda tarjeta amarilla por un gesto durante la victoria sobre el Girona. Flick fue sancionado con un partido y no pudo estar en la línea de banda para El Clásico. Ahora, todas las miradas estarán puestas en si LaLiga actúa con similar rigor respecto al gesto de Bellingham. La falta de medidas podría reforzar un comentario hecho por Lamine Yamal antes del Clásico, un sentimiento compartido ampliamente por los aficionados de otros equipos de LaLiga en temporadas recientes.
- AFP
¿Podría Bellingham ser suspendido para el partido contra Valencia?
Bellingham ahora esperará cualquier pronunciamiento formal de las autoridades de la liga sobre un posible castigo, aunque hasta el momento no se ha publicado ningún comunicado oficial. Si la historia sirve de referencia, el proceso de revisión podría tardar varios días, y es probable que el equipo legal del Real Madrid argumente que el gesto fue una broma o malinterpretado por las cámaras. Incluso si evita una sanción, el incidente seguramente será tema de debate en los medios españoles en los próximos días, reavivando discusiones que han estado en auge las últimas semanas.
Mientras tanto, el joven de 22 años permanece concentrado en mantener su buen rendimiento con el Madrid, que entra en una fase crítica de la temporada. Tras ser excluido de la última convocatoria de Inglaterra por Thomas Tuchel, Bellingham espera que se hable más de sus actuaciones con el club—y no de sus gestos polémicos—de cara a los próximos partidos de los Tres Leones contra Serbia y Albania.
Anuncios